Armas de la Policía Nacional se usaron en matanza de PNFAS: Julissa Villanueva

No obstante, la funcionaria afirmó que no solo hubo armas de la Policía Nacional involucradas en la matanza, pues en las pesquisas se hallaron artefactos rusos, estadounidenses y brasileñas.

“Él dice que yo soy la subsecretaria, el florero, que no tengo nada que ver con tema científico. Me minimiza mi capacidad de análisis cuando he estado de directora de Medicina Forense y he sido jefa de todos los laboratorios criminalísticos”, afirmó.