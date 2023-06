El anuncio fue hecho por la presidenta Xiomara Castro a través de su cuenta de Twitter, donde manifestó que el fin de dicha comisión era “desmontar las estructuras criminales que operan en los centros penitenciarios”, pero tras los recientes acontecimientos, decidió suspenderla de la interventora, no así de su cargo como viceministra de Seguridad.

La funcionaria fue vista saliendo de una importante reunión en Casa Presidencial la tarde de este miércoles y al ser consultada por la prensa sobre si fue destituida, no quiso confirmarlo, únicamente se limitó a decir que esperaran la información oficial por parte de autoridades que saldrían a dar declaraciones más tarde. Pero ante la insistencia de los reporteros, no tuvo más opción que responder: “Yo continúo en mis funciones como viceministra”, dejando claro que no estaría más en la comisión de intervención al sistema penitenciario nacional.

“Hay que seguir con las estrategias, el crimen nos ha golpeado duro en este momento, nos duele lo que le han hecho a las mujeres que han asesinado... Honduras está de luto y lo voy a decir así, pero eso no es que han doblegado a la doctora Villanueva ni tampoco al gobierno de la presidenta, al contrario, la presidenta ha tomado sus decisiones, la doctora Villanueva no está acabada como algunos piensan. Al contrario, ha tenido ese crimen organizado que sacrificar a esas mujeres para demostrar un poder siniestro y malévolo, para hacerle daño y sembrar terrorismo en el pueblo hondureño”, aseguró Villanueva frente a las cámaras y micrófonos.