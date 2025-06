Piden a hondureños en Los Ángeles no participar en protestas y reportarse ante redadas

EL HERALDO consultó a Cancillería de la República si hay reporte de detenciones de hondureños, a lo que informó que no se tenía reporte de ningún connacional detenido en el marco de estas redadas o protestas.

“Les recomendamos no participar en ningún acto de protesta y menos que fomenten la violencia dentro de sus localidades”, enfatizó la diplomática.

La representación consular también exhortó a la comunidad a no involucrarse en actividades que puedan ser malinterpretadas por las autoridades locales, especialmente aquellas que deriven en actos violentos o alteración del orden.

No obstante, las autoridades reiteraron que están en alerta y han instruido a toda la red consular en Estados Unidos a brindar acompañamiento inmediato a cualquier hondureño que lo necesite.

Miles de familias hondureñas que radican en los Estados Unidos están pasando por momentos muy difíciles y es la separación por las deportaciones.

Uno de tantos casos es el de Miriam Suyapa Amaya, una madre hondureña de dos hijos, que fue deportada de Estados Unidos, pero sus pequeños se quedaron en el país norteamericano bajo la custodia del gobierno, por lo que exige que se los devuelvan para estar de nuevo con ellos.

Fue a través de redes sociales, y en el canal Univisión donde Miriam Suyapa expuso su situación de cómo llegó a Estados Unidos y la razón por la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la arrestó.

Miriam Suyapa, en 2021, tomó la decisión de viajar hacia el país norteamericano cuando estaba en estado de embarazo y luego de que los padres de sus dos hijos fallecieran en circunstancias distintas. Estando en México, ella dio a luz a su hijo menor, Carlos, quien ahora tiene dos años de edad, mientras que su otro hijo, Noé, tiene ocho años.

En 2023, la hondureña llegó a Estados Unidos, residiendo en Maryland con su nuevo compañero de hogar de origen mexicano. Miriam Suyapa trabajaba en un restaurante para llevar el sustento a sus hijos.

El pasado 29 de abril, una vecina de Amaya llamó a la Policía para denunciarla argumentando que los niños de la hondureña pasaban demasiado tiempo solos. Ante ello, Miriam Suyapa recibió una llamada en la que se le comunicó que ambos hijos se encontraban en una estación policial.

"Nomás me quedó ver a mis hijos cómo se lo llevaban. El niño pequeño iba todo llorando. Luego me dijeron ´estás detenida porque es un delito que los niños estén solos", narró.

Miriam Suyapa no considera que sea justo a ella la retornaran a Honduras sin sus hijos. Además, en redes sociales lamentó el no poder estar presente en el cumpleaños de Noé, quien cumplirá nueve años el próximo 14 de junio.

"No voy a poder estar en su cumpleaños. Para mí no es fácil, yo no le deseo a ninguna madre lo que yo estoy viviendo", expresó entre lágrimas en un video en TikTok que posteriormente eliminó, pero que los cibernautas han guardado y replicado.

La joven migrante solo ha podido comunicarse con Carlos y Noé a través de videollamadas, pero esto no alivia su profunda tristeza, ya que siempre estuvo junto a ellos hasta el día en que fue deportada.

"Que mis hijos vuelvan. Ninguna madre merece esto, que le quiten sus hijos así porque la gente diga cosas", manifestó.

Las autoridades de Cancillería de Honduras ya conocen el caso y están trabajando para agilizar el proceso para unificar a los niños con Miriam Suyapa. Para ello, deberán comprobarle al gobierno estadounidense que Amaya es apta para tener la custodia de sus hijos.