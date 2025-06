"Ninguna madre merece esto": Hondureña deportada pide a EE UU que le devuelvan sus hijos

Miriam Suyapa no considera que sea justo a ella la retornaran a Honduras sin sus hijos. Además, en redes sociales lamentó el no poder estar presente en el cumpleaños de Noé, quien cumplirá nueve años el próximo 14 de junio

"Nomás me quedó ver a mis hijos cómo se lo llevaban. El niño pequeño iba todo llorando. Luego me dijeron ´estás detenida porque es un delito que los niños estén solos", narró.

"No voy a poder estar en su cumpleaños. Para mí no es fácil, yo no le deseo a ninguna madre lo que yo estoy viviendo", expresó entre lágrimas en un video en TikTok que posteriormente eliminó, pero que los cibernautas han guardado y replicado.

La joven migrante solo ha podido comunicarse con Carlos y Noé a través de videollamadas, pero esto no alivia su profunda tristeza, ya que siempre estuvo junto a ellos hasta el día en que fue deportada.

"Que mis hijos vuelvan. Ninguna madre merece esto, que le quiten sus hijos así porque la gente diga cosas", manifestó.

Las autoridades de Cancillería de Honduras ya conocen el caso y están trabajando para agilizar el proceso para unificar a los niños con Miriam Suyapa. Para ello, deberán comprobarle al gobierno estadounidense que Amaya es apta para tener la custodia de sus hijos".

"Una de las cosas que considero un poquito más difíciles de hacer es poderle probar al Servicio de Protección de Estados Unidos es que ella (Miriam Suyapa Amaya) como madre es el recurso idóneo para que estos menores puedan retornar", explicó a Univisión Carol Barahona, de la Oficina de Protección al Migrante Hondureño.