"No tengo nada que ver": Joven detenido en enfrentamiento en la Jerusalén

La Lima, Cortés.- El enfrentamiento armado en la colonia Jerusalén de La Lima (Cortés) entre policías y miembros de una estructura criminal dejó como saldo dos personas arrestadas y otras heridas; uno de los detenidos afirma no estar involucrado en el conflicto.

Seguidamente, relató que en ese instante se desató el tiroteo, destacando que se libró de la muerte. Antony Ezequiel no resultó herido en la balacera.

"No tengo nada que ver en eso. Yo estaba entregándoles agua a ellos (refiriéndose a los presuntos criminales)", dijo, afirmando que no conoce a ninguno de los individuos.

Asimismo, comentó que él es aún menor de edad, teniendo 17 años, y que recientemente le aconsejó a tramitar su Documento Nacional de Identificación (DNI) para ir a buscar trabajo.

"Ante los ojos de Dios, el güirro (palabra coloquial para referirse a un niño) no es nada. Allá está el vaso tirado", agregó, refiriéndose a lo que Antony expresó sobre los individuos que le pidieron agua.

"El pecado fue darles agua (...) mi hijo no es un criminal. No tienen pruebas, el güirro, ni teléfono anda, no tiene nada, ni la partida de nacimiento", manifestó la madre de Antony.

La operación ejecutada por los agentes policiales dejó a tres personas arrestadas, el decomiso de drogas, armas de grueso calibre y chalecos antibalas.

A la escena del enfrentamiento llegaron ambulancias para atender a las personas heridas. El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, indicó que aún no se han confirmado fallecidos como trascendió en un inicio.

“Hasta que el personal que se encuentra en la zona nos informe oficialmente, vamos a confirmar los resultados”, puntualizó.