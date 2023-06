La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus ingresó a PNFAS y se encontró con la sorpresa que las privadas de libertad que pertenecen a la Mara Salvatrucha fueron sacadas de las instalaciones para ser llevadas a un improvisado espacio que no reúne las condiciones mininas para albergar a la cantidad de mujeres que trasladaron en otra apresurada decisión de la Comisión Interventora de Centros Penitenciarios.

Delmis Fúnez (35) no puede caminar, su pelvis se partió en dos pedazos en el momento que se tiró desde el techo del módulo uno para salvar su vida el día de la masacre en PNFAS.

Está postrada, tirada en un pedazo de colchón sucio que fácilmente podría tener el grosor de una hoja de papel, su cara se mira desencajada, horrorizada, producto del trauma que carga al haber vivido en carne propia el incendio y masacre en la que perdieron la vida varias de sus amigas.

Habla poco, le dijeron que iba estar seis meses en esa condición. La Comisión Interventora de Centros Penitenciarios -cuyas funciones pasaron a partir de la noche del miércoles a la Policía Militar- no tiene la capacidad para brindarle asistencia medica.

La dejaron en el suelo con una delgada sábana para cubrir sus partes íntimas a expensas de la ayuda que le puedan brindar sus otras compañeras.

”Acababa de entrar a mi dormitorio, iba a ver televisión, cuando ya estaban adentro disparando, me metí abajo de la cama, tiraron gas o algo así, no podíamos respirar, había humo, rompimos el techo entre varias, me logré subir, estaban disparando a matar, no lo pensé y me tiré a la zona muerta”, dijo a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

La consecuencia, relata, fue que “al caer sentí como mi cuerpo se fregó, aún así seguían disparándonos, un guardía en un torreón nos ayudó, me llevaron al hospital y me dijeron que me fracturé la pelvis”,