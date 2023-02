A medio millón de personas deben alfabetizar en menos de dos años en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Solo estuve unos meses de primer grado en la escuela, luego me salí porque mi mamá no manejaba pisto para los cuadernos ni uniforme”, contó al equipo de EL HERALDO Plus Gloria Amador, una hondureña que a sus 50 años todavía no sabe leer ni escribir.

“Somos nueve hijos y por ser la mayor me tocó ayudar a criar a mis hermanos junto con mi mamá”, narró Amador.

Doña Gloria es un ejemplo de la situación que enfrenta Honduras en analfabetismo, pues el 11.8% de los habitantes mayores de 15 años no sabe leer ni escribir (esa es la edad que sirve de parámetro para medir este fenómeno), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a junio de 2022.