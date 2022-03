En 24 horas la matrícula escolar creció a 600 mil estudiantes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En 24 horas la cantidad de alumnos matriculados en el sistema educativo creció de 355 mil a alrededor de 600 mil alumnos.

Al menos así lo anunció Daniel Sponda, secretario de Educación, quien indicó que todavía falta por matricular a alrededor de 1.9 millones de alumnos.

“Llamamos a los padres y madres de familia que nos envíen a los niños para matricularlos”, explicó el funcionario. Añadió que no hay ninguna restricción en la matrícula, no es obligatoria la partida de nacimiento, tarjeta de salud, no hay que pagar para inscribirlos.

+Autoridades de SAR acuerdan reducir su salario mensual

Aseveró que la matrícula permanecerá abierta durante todo el año lectivo para que ningún niño o niña se quede fuera del sistema.

El funcionario comentó que los docentes están realizando el proceso de matrícula de manera manual y luego se traslada al sistema de forma virtual.

El año lectivo comenzó el 1 de febrero y luego de un mes los bajos índices de matrícula preocupan a diversos sectores. Para este año lectivo se espera registrar una matrícula de 2.5 millones de estudiantes.

LEA: Preocupa a padres de familia lista de útiles escolares que ronda los L 1,400