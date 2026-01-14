Alerta: Honduras reporta un primer caso sospechoso de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.–La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó que Honduras registró la primera sospecha de sarampión, relacionada con la participación de 90 compatriotas en un encuentro religioso realizado en Guatemala.

El caso corresponde a una persona originaria del departamento de Colón que presenta tos, uno de los síntomas asociados a esta enfermedad viral, según informó Lorenzo Pavón, jefe de Vigilancia de la Salud.

“En Honduras ya sabemos que participaron personas de Colón, y una de esas personas ya presenta tos, esperemos que no sea relacionado con el sarampión”, apuntó el experto.

Pavón detalló que el paciente se encuentra bajo estricta vigilancia epidemiológica, mientras las autoridades sanitarias se mantienen a la espera de posibles síntomas más característicos de la enfermedad, como manchas blancas en la cavidad bucal y erupciones cutáneas.

Asimismo, indicó que la zonas centro y norte del país concentran la mayor cantidad de personas que asistieron al evento religioso en Guatemala, provenientes de San Pedro Sula, Comayagua y el Distrito Central.