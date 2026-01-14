Alerta: Honduras reporta un primer caso sospechoso de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.–La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó que Honduras registró la primera sospecha de sarampión, relacionada con la participación de 90 compatriotas en un encuentro religioso realizado en Guatemala.
El caso corresponde a una persona originaria del departamento de Colón que presenta tos, uno de los síntomas asociados a esta enfermedad viral, según informó Lorenzo Pavón, jefe de Vigilancia de la Salud.
“En Honduras ya sabemos que participaron personas de Colón, y una de esas personas ya presenta tos, esperemos que no sea relacionado con el sarampión”, apuntó el experto.
Pavón detalló que el paciente se encuentra bajo estricta vigilancia epidemiológica, mientras las autoridades sanitarias se mantienen a la espera de posibles síntomas más característicos de la enfermedad, como manchas blancas en la cavidad bucal y erupciones cutáneas.
Asimismo, indicó que la zonas centro y norte del país concentran la mayor cantidad de personas que asistieron al evento religioso en Guatemala, provenientes de San Pedro Sula, Comayagua y el Distrito Central.
Casos confirmados
El epidemiólogo aclaró que Honduras no registra casos confirmados de sarampión, pero advirtió que Guatemala ya confirmó seis casos, mientras que Costa Rica y El Salvador reportan un caso cada uno, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la región.
“Se activaron los puntos de contingencia en los puntos de entrada marítimos, aéreos y terrestres para la prevención, abordaje y respuesta ante el sarampión y las emergencias de salud pública de interés internacional”, aclaró Pavón.
El experto apuntó que hasta el momento se localizó la población que no cuenta con las vacunas contra la viral enfermedad, especialmente en los menores; que se perfilan como la población más vulnerable ante la enfermedad.
“Se ha hecho la vacunación y detección en los niños que están parcialmente vacunados o que no están vacunados, que es la mayoría de la población vulnerable”.
Voceros de diferentes centros asistenciales recomendaron a toda la población aplicar implementar las medidas de protección correspondientes.
La alerta se emite tras reportes oficiales de transmisión en varios países de América, incluidos Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Perú y Paraguay, durante 2025.
Ante este brote, reiteraron que cualquier persona con fiebre y erupción cutánea, acompañada de tos, conjuntivitis o secreción nasal, debe acudir de inmediato a un centro de salud.
Hasta el momento, 90 personas permanecen en cuarentena preventiva tras participar en la congregación internacional, o tener contacto directo con los involucrados.