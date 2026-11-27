Tegucigalpa, Honduras.- El fenómeno de El Niño continuará influyendo en las condiciones climáticas del país durante los primeros meses de 2027.
Francisco Argeñal, jefe del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que las proyecciones apuntan a que el fenómeno se mantendrá hasta mayo o junio del próximo año, aunque comenzará a debilitarse gradualmente a medida que avance el primer semestre.
"Normalmente algunos se disipan a comienzos del siguiente año, pero este se pronostica que va a seguir prácticamente hasta mayo o junio del próximo año", expresó.
Uno de los principales efectos previstos es una reducción de las precipitaciones en la zona norte durante los primeros meses, mientras que en el corredor seco se esperan condiciones de altas temperaturas.
El meteorólogo advirtió que estas condiciones podrían agravar los problemas de sequía que arrastra el país, especialmente por las consecuencias de la falta de lluvias registrada durante el año anterior.
"Mayor desertificación, que es consecuencia de la sequía meteorológica que tuvimos el año pasado”, señaló el experto.
La persistencia de El Niño también representa un riesgo para los productores agrícolas, que deberán estar atentos a las condiciones climáticas antes de establecer sus cultivos de primera en 2027.
Argeñal indicó que algunos modelos estacionales proyectan la posibilidad de lluvias tempranas en abril; sin embargo, aclaró que todavía no existe suficiente certeza para asegurar que las precipitaciones se mantendrán durante mayo.
Explicó que el fenómeno suele alcanzar su mayor intensidad entre noviembre y diciembre, por lo que el impacto más fuerte de este episodio se concentra en el cierre de 2026.
Aunque las condiciones cálidas continuarán durante los primeros meses de 2027, el especialista prevé que El Niño pierda fuerza progresivamente hasta mayo o junio.
Después de ese período, lo más probable es que el océano Pacífico ecuatorial entre en una fase neutral. No obstante, existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de junio, debido a que los modelos climáticos pierden precisión cuando proyectan condiciones a más largo plazo.
Las advertencias de Cenaos coinciden con las proyecciones internacionales, pues el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó en su actualización del 12 de noviembre que existe más de un 79% de probabilidad de que El Niño se mantenga en una categoría fuerte o muy fuerte durante el período de enero a marzo de 2027.
La institución también estimó alrededor de un 60% de probabilidad de que el episodio alcance una intensidad histórica, al compararlo con los eventos registrados desde 1950.
En Honduras, los expertos advierten que algunas zonas podrían registrar afectaciones de hasta el 90% en las siembras de granos básicos, especialmente en regiones vulnerables a la sequía.