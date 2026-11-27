Tegucigalpa, Honduras.- El fenómeno de El Niño continuará influyendo en las condiciones climáticas del país durante los primeros meses de 2027. Francisco Argeñal, jefe del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que las proyecciones apuntan a que el fenómeno se mantendrá hasta mayo o junio del próximo año, aunque comenzará a debilitarse gradualmente a medida que avance el primer semestre. "Normalmente algunos se disipan a comienzos del siguiente año, pero este se pronostica que va a seguir prácticamente hasta mayo o junio del próximo año", expresó. Uno de los principales efectos previstos es una reducción de las precipitaciones en la zona norte durante los primeros meses, mientras que en el corredor seco se esperan condiciones de altas temperaturas.

El meteorólogo advirtió que estas condiciones podrían agravar los problemas de sequía que arrastra el país, especialmente por las consecuencias de la falta de lluvias registrada durante el año anterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Mayor desertificación, que es consecuencia de la sequía meteorológica que tuvimos el año pasado”, señaló el experto. La persistencia de El Niño también representa un riesgo para los productores agrícolas, que deberán estar atentos a las condiciones climáticas antes de establecer sus cultivos de primera en 2027. Argeñal indicó que algunos modelos estacionales proyectan la posibilidad de lluvias tempranas en abril; sin embargo, aclaró que todavía no existe suficiente certeza para asegurar que las precipitaciones se mantendrán durante mayo. Explicó que el fenómeno suele alcanzar su mayor intensidad entre noviembre y diciembre, por lo que el impacto más fuerte de este episodio se concentra en el cierre de 2026. Aunque las condiciones cálidas continuarán durante los primeros meses de 2027, el especialista prevé que El Niño pierda fuerza progresivamente hasta mayo o junio.