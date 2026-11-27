De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Finanzas (Sefin), encabezada por el ministro Emilio Hernández Hércules, el anteproyecto de 455,374.7 millones de lempiras representa un incremento de 2.5%, unos 11,039 millones de lempiras adicionales, frente al presupuesto vigente de 2026.

El secretario de la Comisión de Presupuesto, Kilvett Bertrand, explicó que el cronograma legislativo contempla realizar primero un Congreso Móvil en los departamentos de Choluteca y Valle la próxima semana y, al regresar, concentrar las jornadas de socialización con instituciones, gremios y sociedad civil.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional destinará la semana del 7 al 11 de diciembre a socializar el proyecto de P resupuesto General de Ingresos y Egresos para 2027, tasado en 455,374.7 millones de lempiras; con distintos sectores, con la meta de someterlo a discusión y aprobación en el pleno durante la semana del 14 al 18 del mismo mes.

"La meta que nos hemos puesto en este Congreso Nacional es dejar aprobado el presupuesto en el mes de diciembre", expresó Bertrand.

Finanzas ha defendido que el instrumento fiscal mantiene una regla de prudencia bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal, con una meta de déficit del sector público no financiero equivalente al 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sin contemplar nuevas medidas tributarias en su escenario base.

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Asimismo, el documento presupuestario se formula sobre estimaciones macroeconómicas que proyectan un crecimiento económico de entre 3.0 y 4.0 por ciento para 2027, destinando mayores recursos a inversión pública, infraestructura, salud, educación, desarrollo social, subsidios y partidas de personal.

"En este Congreso Nacional no tenemos por qué hacer madrugones ni escondemos absolutamente nada; aquí se discute y el pueblo hondureño tiene derecho a saber en qué se gastan sus dineros", afirmó el diputado.

Bertrand adelantó que durante la discusión en el hemiciclo; prevista entre el 14 y el 18 de diciembre; se esperan incrementos en sectores prioritarios como educación y salud, además de atender los requerimientos operativos planteados por la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad.

En el plano político, el congresista señaló que la aprobación dependerá de los votos en el pleno y confió en construir acuerdos principalmente con el Partido Liberal, al considerar improbable el respaldo de la bancada de Libertad y Refundación (Libre).

"Esperamos que nos acompañe sobre todo la bancada del Partido Liberal, que es la que tiene mayor congruencia en ser una oposición propositiva en este Congreso", señaló el parlamentario.

Sobre los espacios de consulta pendientes, Bertrand indicó que, tras haber dialogado con la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, la comisión continuará las rondas con la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, organizaciones de sociedad civil y demás sectores interesados en aportar observaciones antes de la votación final.