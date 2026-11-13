Acelerador lineal del San Felipe está instalado, pero espera implementos para operar

Tegucigalpa, Honduras.- Los pacientes con cáncer que necesitan radioterapia están más cerca de recibir una mejor atención, luego de que el Hospital General San Felipe concluyera la instalación del acelerador lineal. Sin embargo, el equipo todavía no puede comenzar a funcionar porque están pendientes algunos implementos necesarios para operar y comenzar a brindar los tratamientos. El director del centro asistencial, Edwin Cruz, confirmó que el equipo ya está listo y que también se encuentra disponible el tomógrafo de simulación necesario para planificar los tratamientos. El funcionario explicó que los técnicos encargados de operar los equipos ya recibieron capacitación, pero insistió que todavía están pendientes implementos para comenzar a brindar los tratamientos.

Entre los aparatos pendientes están los inmovilizadores, dispositivos que permiten mantener al paciente en una posición fija mientras recibe la radiación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cruz detalló que estos aparatos son importantes porque la radiación debe dirigirse con precisión hacia la zona del cuerpo que requiere tratamiento. El proceso de licitación para adquirir estos dispositivos se encuentra en desarrollo y una vez se complete el proceso, podrán comenzar a programar las atenciones. De acuerdo con las proyecciones del hospital, el acelerador lineal permitirá atender entre 120 y 130 pacientes diarios. "Al tener esto, arrancamos oficialmente ya un promedio de 120 a 130 pacientes diarios de lunes a viernes en el Hospital San Felipe y ya pues se acabó, gracias a Dios, la espera del paciente con radioterapia en Honduras", dijo Cruz.