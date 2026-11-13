Acelerador lineal del San Felipe está instalado, pero espera implementos para operar

Tegucigalpa, Honduras.- Los pacientes con cáncer que necesitan radioterapia están más cerca de recibir una mejor atención, luego de que el Hospital General San Felipe concluyera la instalación del acelerador lineal.
Sin embargo, el equipo todavía no puede comenzar a funcionar porque están pendientes algunos implementos necesarios para operar y comenzar a brindar los tratamientos.
El director del centro asistencial, Edwin Cruz, confirmó que el equipo ya está listo y que también se encuentra disponible el tomógrafo de simulación necesario para planificar los tratamientos.
El funcionario explicó que los técnicos encargados de operar los equipos ya recibieron capacitación, pero insistió que todavía están pendientes implementos para comenzar a brindar los tratamientos.
Entre los aparatos pendientes están los inmovilizadores, dispositivos que permiten mantener al paciente en una posición fija mientras recibe la radiación.
Cruz detalló que estos aparatos son importantes porque la radiación debe dirigirse con precisión hacia la zona del cuerpo que requiere tratamiento.
El proceso de licitación para adquirir estos dispositivos se encuentra en desarrollo y una vez se complete el proceso, podrán comenzar a programar las atenciones.
De acuerdo con las proyecciones del hospital, el acelerador lineal permitirá atender entre 120 y 130 pacientes diarios.
"Al tener esto, arrancamos oficialmente ya un promedio de 120 a 130 pacientes diarios de lunes a viernes en el Hospital San Felipe y ya pues se acabó, gracias a Dios, la espera del paciente con radioterapia en Honduras", dijo Cruz.
Las autoridades del centro asistencial expresaron que la puesta en funcionamiento de este equipo representa un avance para los pacientes oncológicos que necesitan radioterapia, un tratamiento que requiere tecnología especializada para combatir las células cancerosas.
El personal sanitario del San Felipe avanza con las pruebas de planificación del acelerador lineal, como parte del proceso de activación del servicio de Radioterapia.
Actualmente se realizan ejercicios de planificación con el tomógrafo y ya se han iniciado las pruebas en pacientes, con resultados satisfactorios hasta el momento, señalaron las autoridades.
Una vez concluida esta etapa, se iniciaran los tratamientos, por lo que se espera que antes de finalizar el año, el moderno equipo comience a brindar el servicio a los pacientes que requieren radioterapia.