Susette Atuán Rojas: "Fui una víctima más por ser familiar de Mario Zelaya"

Susette Atuán, prima del exdirector del IHSS, Mario Zelaya, fue absuelta de los cargos de lavado de activos que el Ministerio Público le imputaba

  • 10 de noviembre de 2025 a las 14:46
Susette Atuán Rojas: Fui una víctima más por ser familiar de Mario Zelaya

La abogada Susette Atuán Rojas fue liberada de toda culpa, tras ser acusada de lavado de activos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.— Siete años después de haber sido absuelta por el delito de lavado de activos, dolo por el que el Ministerio Público (MP) la vinculó en el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y tras la repetición del juicio, nuevamente fue declarada inocente.

Se trata de Susette Atuán Rojas, abogada de profesión, a quien hoy 10 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, decidió eximirla de toda culpa, referente a las acusaciones realizadas por el Ministerio Público.

Luego de haber deliberado sobre lo expuesto en las partes inicial e intermedia del juicio, el tribunal, por unanimidad de votos falló: absolver a la señora Susette Atuán Rojas por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, por el cual venía siendo acusada, a razón de insuficiencia probatoria.

Caso IHSS: José Zelaya amenazó de muerte a empleada para que declarara a su favor

La jueza que presidió la Sala I, manifestó: "Como consecuencia del fallo resolutorio es procedente dejar sin ningún valor ni efecto la medida cautelar impuesta a la misma por esta causa, debiendo para ello librarse los oficios correspondientes a las instituciones de migración y extranjería".

También se dejó establecido por esa judicatura que se deberá extender la carta de libertad provisional, hasta en tanto la sentencia no adquiera el carácter de firme, es decir, que no existe un recurso más que interponga la parte acusadora.

Por ser familiar

"Se me hizo un juicio paralelo, los medios de comunicación me empezaron a juzgar, me empezaron a condenar, el pueblo hondureño igual, y yo solo fui una víctima más por ser familiar de Mario Zelaya y José Zelaya ya me condenaron", expresó Susette, al salir del juicio.

Agregó: "Soy inocente. Fui absuelta nuevamente por un tribunal distinto al que me juzgó la primera vez", refiriéndose al primer juicio desarrollado en esa causa, cuyo juzgado la absolvió el 18 de junio de 2018.

“Los Tetos” repiten su testimonio en el juicio contra la prima de Mario Zelaya

Susette Atuán Rojas es prima del exdirector del IHSS, Mario Zelaya (preso por el caso de corrupción del IHSS) y hermana de Michelle Rojas, esposa del exjefe de compras de esa institución, José Zelaya, quien está prófugo de la justicia.

En su defensa, alegó que "Susette Atuán Rojas es responsable únicamente por los actos que yo realizo, yo no soy responsable por los actos de nadie más, aunque sean familiares míos de diferentes grados".

La ahora absuelta laboró ​​durante cinco años en la Gerencia de Recursos Humanos del IHSS, en la administración del doctor Mario Zalaya, cuando se produjo el desfalco de más de siete mil millones de lempiras.

Repiten juicio por lavado contra Sussette Atúan Rojas por el desfalco del IHSS

Atuán Rojas lamentó el actuar del Ministerio Público, entidad que desde hace diez años mostró falencias, que se limitaron a acusarla por su vínculo familiar con Mario Zelaya, pero no investigaron más allá de eso.

Falencias del MP

El MP acusó a Susette de beneficiarse económicamente con más de 450,000 dólares, a través de empresas de fachada y contratos fraudulentos, entre estas, Suministros Médicos (Sumimed) entre los años 2010 y 2014.

"Al final se comprobó que no había recibido ese dinero. En este caso se comprobó que el dinero que yo recibí fue una deuda que mi excuñado José Zelaya mantuvo con mi difunto esposo desde el año 2006", argumentó Susette.

Reveló que el Ministerio Público le implantó una prueba falsa en el primer juicio y que al final dijeron que era un error involuntario por parte del perito que aportó el ente acusador del Estado.

