¡Imbatible! Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de la historia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La más reciente actualización del conteo elaborado por el sitio especializado en recaudación cinematográfica The Numbers coloca a Zoe Saldaña en la cima del listado de intérpretes más taquilleros de todos los tiempos.

El cálculo considera la suma global de las películas en las que ha participado, impulsada por el desempeño comercial de Avatar Fire and Ash.

Según los datos publicados este martes, las producciones protagonizadas por la actriz acumulan 15,470 millones de dólares en ingresos.

La cifra incorpora el impacto de la nueva entrega del universo creado por James Cameron, cuyo rendimiento consolidó el ascenso de Saldaña al primer lugar del ranking.

La intérprete estadounidense de origen dominicano figura además como protagonista de las tres películas más taquilleras de la historia.