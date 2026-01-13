¡Imbatible! Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de la historia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La más reciente actualización del conteo elaborado por el sitio especializado en recaudación cinematográfica The Numbers coloca a Zoe Saldaña en la cima del listado de intérpretes más taquilleros de todos los tiempos.
El cálculo considera la suma global de las películas en las que ha participado, impulsada por el desempeño comercial de Avatar Fire and Ash.
Según los datos publicados este martes, las producciones protagonizadas por la actriz acumulan 15,470 millones de dólares en ingresos.
La cifra incorpora el impacto de la nueva entrega del universo creado por James Cameron, cuyo rendimiento consolidó el ascenso de Saldaña al primer lugar del ranking.
La intérprete estadounidense de origen dominicano figura además como protagonista de las tres películas más taquilleras de la historia.
"Avatar" de 2009 ocupa el primer puesto, Avengers Endgame de 2019 se mantiene en la segunda posición y Avatar The Way of Water completa ese tridente de récords.
El recorrido comercial de Saldaña se extiende a otras sagas de gran alcance. Su personaje de Gamora en Guardians of Galaxy y su papel de Nyota Uhura en la trilogía de Star Trek fortalecieron una filmografía asociada a producciones de alto impacto global.
De acuerdo con el medio especializado Variety, Saldaña se convirtió además en la primera actriz en participar en cuatro películas que han superado los 2,000 millones de dólares de recaudación mundial, un registro que hasta ahora no había sido alcanzado por ninguna otra intérprete.
El cambio en la cima del listado también refleja una evolución reciente. En 2024, Saldaña ocupaba la tercera posición, por debajo de Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson.
El desempeño de Avatar Fire and Ash, que esta semana superó los 1,230 millones de dólares en taquilla, terminó por alterar ese equilibrio y redefinir el liderazgo histórico.