Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025

El año cinematográfico transitó entre animación, remakes y la continuación de franquicias sólidas; estas fueron las producciones más rentables en taquilla

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 10:33
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
1 de 12

2025 confirmó que la animación y los remakes continúan siendo apuestas seguras para los estudios, mientras que las sagas de acción y superhéroes mantienen su poder de convocatoria.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
2 de 12

Dentro de este panorama, detallamos el ranking de las diez películas más taquilleras del año, iniciando por el décimo lugar: “Misión imposible: Sentencia final”, que alcanzó cerca de $600 millones en recaudación global.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
3 de 12

En la novena posición se encuentra Superman, que marca el inicio de un nuevo universo cinematográfico con ingresos superiores a 600 millones de dólares.

Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
4 de 12

La octava cinta, con $630 millones en taquilla, es “F1: La película”, que logró capturar la intensidad de la Fórmula 1.

Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
5 de 12

El remake de “Cómo entrenar a tu dragón” se ubica en el séptimo lugar con una recaudación que también alcanza $630 millones.

Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
6 de 12

En el sexto puesto, “Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita” se convierte en un fenómeno global del anime, superando los $660 millones y estableciendo nuevos récords internacionales.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
7 de 12

“Jurassic World: El renacer”, quinta en el ranking, supera los $860 millones.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
8 de 12

Mientras “Una película de Minecraft”, protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, recaudó $950 millones.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
9 de 12

El podio lo abre Lilo & Stitch, tercera en el listado, que superó los $1,000 millones.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
10 de 12

En segunda posición se encuentra Zootopia 2, que alcanzó $1,100 millones, impulsada por su éxito en China.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
11 de 12

Finalmente, Ne Zha 2 se consagra como la película más taquillera del año, con $1,900 millones, consolidando el poder del cine animado chino en la taquilla global.

 Foto: Cortesía redes sociales
Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025
12 de 12

Los títulos que quedaron fuera del top 10 incluyen “Los cuatro fantásticos: primeros pasos” con 521 millones de dólares, “El conjuro 4” con 494 millones, Wicked: For Good con 488 millones, Avatar: Fire and Ash con 450 millones —aún en salas— y “Capitán América” con 415 millones.

 Foto: Cortesía redes sociales
