Las 10 películas que dominaron la taquilla mundial en 2025

2025 confirmó que la animación y los remakes continúan siendo apuestas seguras para los estudios, mientras que las sagas de acción y superhéroes mantienen su poder de convocatoria.
Dentro de este panorama, detallamos el ranking de las diez películas más taquilleras del año, iniciando por el décimo lugar: “Misión imposible: Sentencia final”, que alcanzó cerca de $600 millones en recaudación global.
En la novena posición se encuentra Superman, que marca el inicio de un nuevo universo cinematográfico con ingresos superiores a 600 millones de dólares.
La octava cinta, con $630 millones en taquilla, es “F1: La película”, que logró capturar la intensidad de la Fórmula 1.
El remake de “Cómo entrenar a tu dragón” se ubica en el séptimo lugar con una recaudación que también alcanza $630 millones.
En el sexto puesto, “Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita” se convierte en un fenómeno global del anime, superando los $660 millones y estableciendo nuevos récords internacionales.
“Jurassic World: El renacer”, quinta en el ranking, supera los $860 millones.
Mientras “Una película de Minecraft”, protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, recaudó $950 millones.
El podio lo abre Lilo & Stitch, tercera en el listado, que superó los $1,000 millones.
En segunda posición se encuentra Zootopia 2, que alcanzó $1,100 millones, impulsada por su éxito en China.
Finalmente, Ne Zha 2 se consagra como la película más taquillera del año, con $1,900 millones, consolidando el poder del cine animado chino en la taquilla global.
Los títulos que quedaron fuera del top 10 incluyen “Los cuatro fantásticos: primeros pasos” con 521 millones de dólares, “El conjuro 4” con 494 millones, Wicked: For Good con 488 millones, Avatar: Fire and Ash con 450 millones —aún en salas— y “Capitán América” con 415 millones.