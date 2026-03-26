Liberan a Yailin La Más Viral tras ser arrestada por portación ilegal de armas

Santo Domingo, República Dominicana.- Un tribunal dejó este jueves en libertad condicional a la cantante dominicana Yailin La Más Viral, arrestada el pasado martes por llevar en su vehículo dos pistolas sin los permisos correspondientes.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para la cantante una fianza de 500,000 de pesos (unos 8,333 dólares), tal y como solicitó el Ministerio Público (Fiscalía).

La artista fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, cuando se trasladaba a bordo de un Lamborghini de su propiedad con otras dos personas, de acuerdo con la Policía Nacional, que no identificó a los dos acompañantes de la interprete de temas como "Narcisista" y Bing Bong.

Según la Policía Nacional, en el interior del vehículo fueron confiscadas una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.