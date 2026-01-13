Critican a Yailin La Más Viral por su diminuta cintura: "Sus cirujanos son sus enemigos"

La atención de los usuarios se centró en un detalle específico de su figura, lo que dio lugar a múltiples especulaciones sobre el origen de su apariencia. En el muro de comentarios se leyeron mensajes críticos como “Creo que se pasó un poco con la edición”, “Eso no se ve ni saludable”, “Qué horrible”, “Ya es una enfermedad lo de las cirugías”, “Sus cirujanos son sus enemigos” y “Puro plástico”.