Critican a Yailin La Más Viral por su diminuta cintura: "Sus cirujanos son sus enemigos"

Una nueva serie de fotografías compartidas en Instagram bastó para provocar un intenso intercambio de opiniones entre seguidores y detractores de Yailin La Más Viral.
La publicación, difundida durante las últimas horas, acumuló miles de interacciones antes de que la artista decidiera limitar la sección de comentarios.
En las imágenes, la cantante aparece con un estilismo completamente negro de inspiración Chanel que incluye botas, top, gorro invernal y una prenda inferior diminuta.
El conjunto se completa con el cabello rubio platino, trenzas y una actitud desenfadada frente a la cámara.
La atención de los usuarios se centró en un detalle específico de su figura, lo que dio lugar a múltiples especulaciones sobre el origen de su apariencia. En el muro de comentarios se leyeron mensajes críticos como “Creo que se pasó un poco con la edición”, “Eso no se ve ni saludable”, “Qué horrible”, “Ya es una enfermedad lo de las cirugías”, “Sus cirujanos son sus enemigos” y “Puro plástico”.
También hubo expresiones de respaldo por parte de seguidores que la llamaron “La Jefa” y defendieron su imagen pública.
Estos comentarios circularon antes de que la intérprete restringiera la interacción en la publicación y desaparecieran varias opiniones negativas. Hasta el momento, Yailin no ha aclarado si la imagen corresponde a un efecto visual, edición digital o a un cambio físico reciente.
La discusión no resulta ajena a la trayectoria de la artista, quien ha reconocido en distintas ocasiones haberse sometido a procedimientos estéticos.
En 2021 se realizó un aumento de glúteos y colocación de implantes mamarios. Un año después optó por una lipoescultura con el objetivo de definir abdomen y cintura.
A finales de 2024 declaró que había sustituido los implantes por otros de menor tamaño, argumentando una pérdida de peso. En el rostro también se ha practicado retoques como rellenos en pómulos, nariz, mentón y labios.
En octubre de 2024 llamó la atención al modificar el color de sus ojos mediante queratopigmentación ocular, pasando del marrón al gris.
Meses después, en enero de 2025, volvió a aparecer con un nuevo cambio estético al lucir ojos verdes, una imagen que mantiene desde entonces.