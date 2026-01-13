  1. Inicio
Critican a Yailin La Más Viral por su diminuta cintura: "Sus cirujanos son sus enemigos"

Una reciente publicación de Yailin La Más Viral en Instagram generó una ola de reacciones que obligó a la artista a restringir comentarios y avivó el debate digital

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 14:47
Critican a Yailin La Más Viral por su diminuta cintura: Sus cirujanos son sus enemigos
Una nueva serie de fotografías compartidas en Instagram bastó para provocar un intenso intercambio de opiniones entre seguidores y detractores de Yailin La Más Viral.

 Foto: Instagram | @yailinlamasviral
La publicación, difundida durante las últimas horas, acumuló miles de interacciones antes de que la artista decidiera limitar la sección de comentarios.

 Foto: Instagram | @yailinlamasviral
En las imágenes, la cantante aparece con un estilismo completamente negro de inspiración Chanel que incluye botas, top, gorro invernal y una prenda inferior diminuta.

 Foto: Historias de Instagram | @yailinlamasviral
El conjunto se completa con el cabello rubio platino, trenzas y una actitud desenfadada frente a la cámara.

 Foto: Instagram | @yailinlamasviral
La atención de los usuarios se centró en un detalle específico de su figura, lo que dio lugar a múltiples especulaciones sobre el origen de su apariencia. En el muro de comentarios se leyeron mensajes críticos como “Creo que se pasó un poco con la edición”, “Eso no se ve ni saludable”, “Qué horrible”, “Ya es una enfermedad lo de las cirugías”, “Sus cirujanos son sus enemigos” y “Puro plástico”.

 Foto: Instagram | @yailinlamasviral
También hubo expresiones de respaldo por parte de seguidores que la llamaron “La Jefa” y defendieron su imagen pública.

 Foto: Instagram | @yailinlamasviral
Estos comentarios circularon antes de que la intérprete restringiera la interacción en la publicación y desaparecieran varias opiniones negativas. Hasta el momento, Yailin no ha aclarado si la imagen corresponde a un efecto visual, edición digital o a un cambio físico reciente.

 Foto: Instagram | @yailinlamasviral
La discusión no resulta ajena a la trayectoria de la artista, quien ha reconocido en distintas ocasiones haberse sometido a procedimientos estéticos.

 Foto: Instagram | @yailinlamasviral
En 2021 se realizó un aumento de glúteos y colocación de implantes mamarios. Un año después optó por una lipoescultura con el objetivo de definir abdomen y cintura.

 Foto: Instagram | @yailinlamasviral
A finales de 2024 declaró que había sustituido los implantes por otros de menor tamaño, argumentando una pérdida de peso. En el rostro también se ha practicado retoques como rellenos en pómulos, nariz, mentón y labios.

 Foto: Cortesía redes sociales
En octubre de 2024 llamó la atención al modificar el color de sus ojos mediante queratopigmentación ocular, pasando del marrón al gris.

 Foto: Cortesía redes sociales
Meses después, en enero de 2025, volvió a aparecer con un nuevo cambio estético al lucir ojos verdes, una imagen que mantiene desde entonces.

 Foto: Instagram | @yailinlamasviral
