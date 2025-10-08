Niegan vínculo indirecto del cantante Anuel AA con un tiroteo al Coliseo de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.-El equipo del trapero puertorriqueño Anuel AA aseguró que "gran parte de la información divulgada" sobre el reciente tiroteo al Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, que lo vincula indirectamente, "es completamente falsa o está basada en simples conjeturas".

"Estas afirmaciones erróneas no solo distorsionan la realidad, sino que también afectan directamente la imagen y la reputación de un artista que ha llevado el nombre de Puerto Rico a lo más alto a nivel mundial", expresó el equipo de trabajo de Anuel AA en un comunicado difundido en la noche del martes.

La opinión de los representantes de Anuel AA se dan cuatro días después de que el viernes pasado seis enmascarados atacaron con más de 150 disparos la principal sala de espectáculos de Puerto Rico, donde el artista participaría en un juego de celebridades.

No fue la primera vez que desconocidos atacaron a tiros el estadio; en 2019, ocurrió un hecho similar pocas horas después de que Anuel AA participara en la tercera de las diez funciones que ofreció Daddy Yankee como parte de su gira.