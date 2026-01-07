  1. Inicio
Anuel y su novia celebran por todo lo alto el primer año de su hija, Emma Luna

El cantante Anuel AA y su novia, Laury Saavedra, celebraron por todo lo alto el primer año de su hija, Emma Luna. La pareja se mostró familiar y emocionados en el festejo

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 13:09
1 de 10

Anuel AA y su novia, Laury Saavedra, celebraron por todo lo alto el primer año de vida de su hija, Emma Luna, en un evento íntimo, pero lleno de detalles especiales.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

La celebración estuvo marcada por un ambiente familiar, decoración cuidada y momentos emotivos que compartieron con sus seres más cercanos.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

La fiesta se realizó en un espacio decorado con tonos suaves y elementos infantiles, donde globos, arreglos florales y una mesa principal destacaron como parte del escenario.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

El pastel, diseñado especialmente para la ocasión, fue uno de los protagonistas del festejo, acompañado de dulces personalizados y recuerdos para los invitados.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Durante el evento, Anuel se mostró cercano y atento, compartiendo momentos con su hija y su novia, participando activamente en la celebración.

Foto: Redes sociales
6 de 10

El artista no dudó en tomarse fotografías y disfrutar de cada instante, dejando ver una faceta más familiar y relajada, lejos de los escenarios y reflectores.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Laury Saavedra, por su parte, lució sonriente y emocionada, dedicando especial atención a los detalles de la fiesta.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

La pequeña fue el centro de todas las miradas, vestida con un atuendo acorde a la temática del festejo.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Anuel y Laury comenzaron su romance tras el fin de relaciones pasadas del cantante, optando por mantener un perfil más discreto en sus primeros meses juntos.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Con el tiempo la pareja anunció su embarazo y poco a poco fueron mostrando su relación en redes sociales, donde han compartido momentos algunos momentos familiares.

 Foto: Redes sociales
