Anuel y su novia celebran por todo lo alto el primer año de su hija, Emma Luna

Anuel AA y su novia, Laury Saavedra, celebraron por todo lo alto el primer año de vida de su hija, Emma Luna, en un evento íntimo, pero lleno de detalles especiales.
La celebración estuvo marcada por un ambiente familiar, decoración cuidada y momentos emotivos que compartieron con sus seres más cercanos.
La fiesta se realizó en un espacio decorado con tonos suaves y elementos infantiles, donde globos, arreglos florales y una mesa principal destacaron como parte del escenario.
El pastel, diseñado especialmente para la ocasión, fue uno de los protagonistas del festejo, acompañado de dulces personalizados y recuerdos para los invitados.
Durante el evento, Anuel se mostró cercano y atento, compartiendo momentos con su hija y su novia, participando activamente en la celebración.
El artista no dudó en tomarse fotografías y disfrutar de cada instante, dejando ver una faceta más familiar y relajada, lejos de los escenarios y reflectores.
Laury Saavedra, por su parte, lució sonriente y emocionada, dedicando especial atención a los detalles de la fiesta.
La pequeña fue el centro de todas las miradas, vestida con un atuendo acorde a la temática del festejo.
Anuel y Laury comenzaron su romance tras el fin de relaciones pasadas del cantante, optando por mantener un perfil más discreto en sus primeros meses juntos.
Con el tiempo la pareja anunció su embarazo y poco a poco fueron mostrando su relación en redes sociales, donde han compartido momentos algunos momentos familiares.