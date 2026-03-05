Arresto de Britney Spears: Su representante lo califica de "inexcusable"

Estados Unidos.- La noticia de la cantante Britney Spears, arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y liberada horas más tarde bajo la modalidad de “citar y liberar”, ha despertado una ola de reacciones encontradas. Aunque el procedimiento fue de “citar y liberar” y la cantante no quedó sujeta a libertad condicional, si deberá comparecer ante la corte el próximo 4 de mayo. Según una publicación de la revista People y el medio especializado The Hollywood Reporter, difundido por Infobae, el representante de la artista calificó el incidente como “completamente inexcusable”.

Además, a través de un comunicado, el representante indicó que “Britney va a tomar los pasos correctos y cumplir con la ley, y esperamos que esto pueda ser el primer paso en un cambio largamente necesario en la vida de Britney”. Además, hizo hincapié en la importancia del acompañamiento: “Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”.

En el comunicado se menciona además el entorno íntimo de Spears. “Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan, largamente postergado, para asegurar su bienestar y éxito”, se expresa. La cantante es madre de Preston, de 20 años, y Jayden, de 19 años, ambos hijos de su ex marido, el exbailarín Kevin Federline.

Los detalles del arresto

Britney Spears, de 44 años, fue arrestada la noche del miércoles 4 de marzo en Ventura, California, y luego liberada en la madrugada de este jueves 5 de marzo. La intérprete de temas como Baby One More Time, fue ingresada a una comisaría local luego de su arresto ocurrido a eso de las 21:28 hora local, según los registros del Departamento del Sheriff de Ventura. El motivo del arresto fue por por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. No se le impuso libertad condicional y su comparecencia judicial está fijada para el 4 de mayo de 2026.