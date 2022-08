¿Videoclip “Neverita” de Bad Bunny es plagio? Esto opina Elvis Crespo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bad Bunny estrenó hace unos días el videoclip de su canción “Neverita” y de inmediato surgieron las comparaciones con “Suavemente” del artista neoyorquino Elvis Crespo.

En el video Benito aparece con un estilo muy propio de los 90, similar al que usaba Crespo hace 25 años.

Luego de la publicación del video, Crespo apareció en redes sociales para dar fin a la polémica sobre el homenaje.

“Cuando el video de Suavemente a mí me lo presentaron yo me deprimí y de momento ese video se convierte en toda una locura, y es lo mejor que le pudo haber pasado a la canción. Un video con estas características, un video muy particular y de veras que lo amo mucho”, mencionó el cantante en su cuenta de Facebook.