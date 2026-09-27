Taylor Swift se convierte en la artista más premiada de la historia de los MTV VMAs

Los Ángeles, Estados Unidos.- Taylor Swift se coronó con el premio más importante de la noche y batió el récord como la artista más premiada en la historia de los VMAs, mientras que Madonna arrasó como la artista del año en estos galardones dedicados a la cultura pop. "Quiero agradecer y dedicar este premio a una persona, sin la cual esto no estaría pasando. Esa persona es, la máxima 'showgirl' (vedette en español) Dolly Parton", dijo Swift al recibir el premio a video del año por 'The Fate of Ophelia'. "Cada canción que escribió, su forma de contar historias era tan vívida y tan rica que escuchar sus canciones era como ver el mejor videoclip que hayas visto en tu vida", añadió la cantante sobre la recientemente fallecida intérprete de '9 to 5'.

Swift también agradeció a sus colaboradores, entre los que destacó al mexicano Rodrigo Prieto, director de fotografía de 'The Fate of Ophelia'. La estrella de pop superó este domingo a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los galardones MTV VMA (Music Video Awards) tras un reinado conjunto en el que ambas acumulaban 30 distinciones, y estrenó el video de su último sencillo 'Patient Zero'. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Madonna también acaparó los focos con su regreso al escenario de los VMAs tras 23 años, con una actuación que simuló el desenfreno y la libertad de un club nocturno y en la que volvió a reunir a dos de las cantantes más relevantes: Sabrina Carpenter y Charli XCX de la industria para interpretar temas como 'Bring Your Love' y 'Danceteria Afterhours'. Junto a Carpenter, Madonna ganó el premio a mejor colaboración pop, y mejor dance por el cortometraje 'Confessions II – The Film', que engloba el concepto de su último proyecto. La noche fue buena para la cantante tailandesa Lisa, quien además de transportar a los presentes a su país natal con la actuación de 'Sawadika', hizo historia como la primera solista de K-pop y de Asia en ganar mejor pop. La cantante británica Sienna Spiro se alzó con el galardón a mejor artista nuevo y debutó en el escenario con su característica estética retro. Muchos de los premios, que en esta ocasión comandaba el rapero Snoop Dogg, no fueron televisados y fueron anunciados posteriormente, como lo fue el caso de mejor latin, en el que se impuso el puertorriqueño Bad Bunny con su sencillo 'NUEVAYoL', o mejor álbum, también para Madonna por 'Confessions II'. Otras actuaciones explosivas de esta edición fueron la de Shaboozy, que incendió una cantina ambientada en el medio oeste para cantar 'Cowgirl'; o Raye, que inundó de rojo el escenario para mostrar su agilidad vocal en una dramática y divertida actuación de su hit 'WHERE IS MY HUSBAND!'.

Dolly Parton, Nirvana y George Michael