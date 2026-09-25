Nueva York declara el 25 de septiembre como Día de Dolly Parton

Nueva York, Estados Unidos.- El estado de Nueva York declaró este viernes el 25 de septiembre como el Día de Dolly Parton, en un tributo a su vida y al legado que dejó la afamada cantante en la música country. La fecha del 25 de septiembre fue elegida para destacar una de las canciones más emblemáticas de Parton, "9 to 5", indicó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado. "Dolly Parton no solo creó música que unió a muchos, sino que también dedicó su vida a ayudar a los necesitados, y su voz icónica y su generosidad jamás serán olvidados aquí en Nueva York", afirmó Hochul.

"Hoy honramos su poderoso y conmovedor legado escuchando ‘9 to 5’ y cantando en su memoria", señaló la mandataria estatal. Hochul asignó además un millón de dólares para apoyar la colaboración estatal con la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A principios de este año, la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS) ya había anunciado una alianza con esta biblioteca para crear una iniciativa que proporcionará libros gratuitos cada mes a niños de hasta cinco años, independientemente de los ingresos familiares. Parton fundó la Biblioteca de la Imaginación en 1995 para los niños en Tennessee. Hoy en día, su programa abarca cinco países, donde distribuye tres millones de libros y se han entregado más de 330 millones desde la creación del programa.