¿Quiénes cantarán en vivo en la gala de los MTV VMAs 2026?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Madonna abrirá la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs) tras 23 años de ausencia, mientras Lisa, Raye, Shaboozey y Gunna se suman al cartel que arranca esta tarde en Los Ángeles. Faltan apenas unas horas para que arranque la edición 2026 de los VMAs, que este domingo reúnen en el Peacock Theater a un grupo de artistas encargados de abrir el show con actuaciones en vivo, tributos musicales y la presencia de figuras que marcaron distintas etapas de la industria. El nombre que concentra buena parte de la expectativa es el de Madonna, quien abrirá formalmente la ceremonia en lo que será su primera actuación en los VMAs en 23 años.

La última vez que la cantante pisó ese escenario fue en 2003, en el recordado momento junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

Esta será, además, la quinta ocasión en que Madonna abre la gala, una cifra que la convierte en la artista con más aperturas en la historia del programa, por encima de Rihanna, que hasta ahora compartía el récord con cuatro.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La intérprete llega también como la más nominada de la noche, con 13 candidaturas gracias a su trabajo en Confessions II — The Film. El resto del cartel de actuaciones incluye a Lisa, integrante de Blackpink, así como a Raye, Sienna Spiro, Shaboozey y Gunna.



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Shaboozey se presentará en dos momentos distintos del show, primero con su tema Cowgirl y después junto a Gunna con High Noon.

El dúo formado por Gener8ion y Yung Lean interpretará Storm II, segunda parte de su colaboración musical.



Homenajes

La noche también contempla dos tributos especiales: Kacey Musgraves rendirá homenaje a Dolly Parton, mientras que Raye, Sombr y Teddy Swims se unirán en un homenaje conjunto a George Michael. A esto se suma un anuncio adicional que ha generado atención entre los seguidores de Taylor Swift, quien recibirá los primeros Artist Director Honors de la historia de los VMAs, un reconocimiento a su trabajo como directora de sus propios videos musicales. Durante la transmisión se presentará además, en exclusiva mundial, el video de Patient Zero, tema incluido en la edición deluxe de su álbum The Life of a Showgirl. La pieza audiovisual fue dirigida por la propia cantante y cuenta con las actuaciones de Colin Farrell y Dakota Johnson.