Taylor Swift adelanta el videoclip de 'Patient Zero', que estrenará el domingo

Washington, Estados Unidos.- La cantante Taylor Swift lanzó este jueves un adelanto de 13 segundos del videoclip de su nuevo sencillo 'Patient Zero', que se emitirá completo el domingo 27 de septiembre en los MTV Video Music Awards, mientras que el sencillo se escuchará por primera vez este viernes.

El videoclip está protagonizado por Swift junto a los actores Dakota Johnson y Colin Farrell y cuenta con la participación del director de fotografía ganador del Oscar Emmanuel Lubezki.

Con una estética muy cinematográfica, oscura y romántica, en el video aparecen imágenes de Swift lavándose las manos, dos cuerpos sumergiéndose en el agua, una rosa negra, dos mujeres de pie junto a una tumba, una Swift con los ojos llenos de lágrimas y se presenta el nombre de los actores en los créditos.