Taylor Swift pagó increíble monto para proteger su boda con Travis Kelce en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- La cantante Taylor Swift pagó 160.000 dólares por los permisos policiales para proteger su boda con Travis Kelce , celebrada el pasado fin de semana en el estadio Madison Square Garden de Nueva York.

La información fue divulgada este viernes por el alcalde de la ciudad, el demócrata Zohran Mamdani.

La estrella del pop "ha pagado ya el costo del permiso que fue presentado, que fue de unos 160.000 dólares para ese evento y para la respuesta a ese evento", comentó Mamdani en una rueda de prensa no relacionada, sobre el despliegue de seguridad que implicó cortes de tráfico y numerosos policías.

El alcalde fue preguntado por si la artista pagó las horas extras trabajadas por los policías, pero este no respondió directamente y solo señaló que últimamente la ciudad acogió varios momentos "históricos", incluyendo la victoria de los Knicks en la NBA.