Una velada diplomática por el Día de la Unidad Alemana

Tegucigalpa, Honduras.- El pasado jueves, el Hotel Clarion de Tegucigalpa acogió la celebración del Día de la Unidad Alemana, una velada que reunió a miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, empresarios y numerosos integrantes de la comunidad alemana radicada en Honduras. La ceremonia se inauguró con la ejecución solemne de los himnos de Honduras y de Alemania, entonados ante una concurrencia en pie y en recogido silencio. Con la "Oda a la alegría", pieza que ha sido emblema musical de la reunificación, se selló un preámbulo de notable emotividad y se dio paso a la parte oratoria del encuentro.

La primera en tomar la palabra fue la canciller de la República, Mireya Agüero, quien recordó que los vínculos bilaterales se formalizaron el 3 de febrero de 1906 y que este año cumplen 120 años. Con tono institucional, la jefa de la diplomacia hondureña abrió su discurso afirmando que la relación ha cimentado "un diálogo político permanente acompañado de lazos de colaboración que han traído consigo un robustecimiento de las capacidades institucionales y del impacto benéfico en el bienestar de la población hondureña". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La canciller repasó las coincidencias de ambas naciones en el escenario internacional, desde la defensa de la soberanía hasta el respeto a la integridad territorial de los Estados.

Reiteró la postura del país frente al conflicto en Ucrania y declaró que "rechazamos con vehemencia el atropello perpetrado contra el derecho internacional". Reconoció, además, la experiencia alemana en energías renovables y protección ambiental, que calificó de "valiosísima y de primera línea", y cerró deseando "larga vida a la amistad inquebrantable entre Honduras y Alemania". Luego tomó la palabra la embajadora de Alemania, Daniela Vogl, quien evocó una reciente carrera matutina por la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, durante su visita a la conferencia de embajadores. Rememoró que, hace menos de cuatro décadas, en ese mismo lugar perdieron la vida personas que aspiraban a cruzar hacia la libertad. A su juicio, quienes hoy transitan con naturalidad por aquellas calles tienen mucho que ver con esa historia, pues "hace 37 años fueron héroes (...) lucharon por la libertad, por la democracia y por la reunificación". La diplomática advirtió que la libertad, la unidad y el derecho internacional atraviesan hoy momentos de fragilidad, en medio de la polarización y el encono.