Día de la Unidad Alemana: así se conmemoró la efeméride en Honduras

La Embajada de Alemania en Honduras conmemoró ayer el Día de la Unidad Alemana con una velada en Tegucigalpa que reunió a representantes del cuerpo diplomático, autoridades locales y miembros de la comunidad alemana. A continuación, algunos de los invitados.
Ralph Krull, Gerardo Torres, Daniela Vogl e Ignacius Villar de Rohde.
Linda Cirielli, Yuval Appelbtoin, Nadav Goren y César Elvir.
Tan Minxing y Zhung Tianyu.
Carlos Rodríguez, Mónika Witzel, Kersten Brügge y Vladimir Pineda.
Audrey Rivera Gómez, Jorge Navarro, Sandra Zambrano y Dunia Orellana.
Miguel Martínez Madrid y Carlos Rodríguez.
Federico Padín, Daniela Gutiérrez, Camila Poch y Thomas Schroder.
Allan Oviedo, Lily Pineda y Kelvin Aguirre.
Andrea Watson, Patricia Dacarett, junto a Andrew y Jenny Kircher.
Oved López, Evelyn Casco y Kevin Contreras.
Andrea Córdova, Hedme Castro y Seydi Irías.
Graco Pérez, María José Jarquín y Diego Nuño.
Jacobo Lagos y Rafael Padilla.
Anna Wittenborg, Alexander Ehlert y Wendy Maldonado.
Indira Mendoza y José Zambrano.
Massiel Gómez y Alejandro Fúnez.