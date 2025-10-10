  1. Inicio
Día de la Unidad Alemana: así se conmemoró la efeméride en Honduras

En un acto solemne, diplomáticos y autoridades conmemoraron en Tegucigalpa el Día de la Unidad Alemana. A continuación, algunos de los invitados

  • 10 de octubre de 2025 a las 13:02
La Embajada de Alemania en Honduras conmemoró ayer el Día de la Unidad Alemana con una velada en Tegucigalpa que reunió a representantes del cuerpo diplomático, autoridades locales y miembros de la comunidad alemana. A continuación, algunos de los invitados.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
Ralph Krull, Gerardo Torres, Daniela Vogl e Ignacius Villar de Rohde.

Linda Cirielli, Yuval Appelbtoin, Nadav Goren y César Elvir.

Tan Minxing y Zhung Tianyu.

Carlos Rodríguez, Mónika Witzel, Kersten Brügge y Vladimir Pineda.

Audrey Rivera Gómez, Jorge Navarro, Sandra Zambrano y Dunia Orellana.

Miguel Martínez Madrid y Carlos Rodríguez.

Federico Padín, Daniela Gutiérrez, Camila Poch y Thomas Schroder.

Allan Oviedo, Lily Pineda y Kelvin Aguirre.

Andrea Watson, Patricia Dacarett, junto a Andrew y Jenny Kircher.

Oved López, Evelyn Casco y Kevin Contreras.

Andrea Córdova, Hedme Castro y Seydi Irías.

Graco Pérez, María José Jarquín y Diego Nuño.

Jacobo Lagos y Rafael Padilla.

Anna Wittenborg, Alexander Ehlert y Wendy Maldonado.

Indira Mendoza y José Zambrano.

Massiel Gómez y Alejandro Fúnez.

