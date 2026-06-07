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Macris School despide a su generación 2026 en una noche de emociones

Los estudiantes de la Macris School guardaron sus uniformes y vistieron sus mejores galas para despedirse de una etapa importante de sus vidas

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 18:09
Macris School despide a su generación 2026 en una noche de emociones

Los estudiantes agradecieron a sus padres y están listos para iniciar sus estudios en países de América y Europa.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Faldas vaporosas, cabellos sueltos, esmóquines, zapatos impecables, saludos, fotografías, risas y nervios. El Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya se vistió de gala para recibir a los 76 estudiantes que culminaron su formación en Macris School, la institución que los acompañó durante años de aprendizaje y crecimiento.

La ceremonia estuvo marcada por una mezcla de alegría, nostalgia y agradecimiento, sentimientos que reflejaron el cierre de un ciclo y el inicio de nuevos desafíos.

Prom Macris School, un encuentro de padres e hijos

Los graduandos concluyeron una etapa en la que combinaron la educación con sus pasatiempos e intereses personales.

Entre la música, las manualidades, los deportes, la lectura y los videojuegos transcurrieron años que hoy quedan como parte de sus recuerdos más significativos.

Durante la ceremonia, los estudiantes dedicaron mensajes de agradecimiento a sus padres, reconociendo el apoyo recibido a lo largo de su formación académica.

Seniors de la Macris School se despiden entre fotografías y recuerdos

“Este logro es de ellos”, “Gracias por sus consejos y por los valores espirituales inculcados”, “Gracias por escucharme”, “Gracias por darme una educación de calidad” y “Gracias por inspirarme a ser mejor”, fueron algunas de las expresiones compartidas por los graduandos para honrar a sus padres en una noche que quedará grabada entre sus recuerdos más valiosos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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