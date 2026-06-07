Macris School despide a su generación 2026 en una noche de emociones

Tegucigalpa, Honduras.- Faldas vaporosas, cabellos sueltos, esmóquines, zapatos impecables, saludos, fotografías, risas y nervios. El Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya se vistió de gala para recibir a los 76 estudiantes que culminaron su formación en Macris School, la institución que los acompañó durante años de aprendizaje y crecimiento. La ceremonia estuvo marcada por una mezcla de alegría, nostalgia y agradecimiento, sentimientos que reflejaron el cierre de un ciclo y el inicio de nuevos desafíos.

Los graduandos concluyeron una etapa en la que combinaron la educación con sus pasatiempos e intereses personales. Entre la música, las manualidades, los deportes, la lectura y los videojuegos transcurrieron años que hoy quedan como parte de sus recuerdos más significativos. Durante la ceremonia, los estudiantes dedicaron mensajes de agradecimiento a sus padres, reconociendo el apoyo recibido a lo largo de su formación académica.