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Una despedida entre fotografías y recuerdos

El Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya fue el punto de encuentro de estudiantes y familias que se dieron cita para cerrar un ciclo de aprendizajes, amistades y aventuras

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 16:54
Una despedida entre fotografías y recuerdos
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Daniel Kafie, Miguel Andino, Víctor Fuentes y Alejandro Domínguez.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
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Said Kaffati, Emanuel Kaffati, Valeria Mariaca y Sebastián Kaffati.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
3 de 17

Nicole Velásquez, Condesa Morán y Leah Rodríguez.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
4 de 17

Celeste Verdial y Ana Castro.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
5 de 17

Elisa Miranda y Sofía McCarthy.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
6 de 17

Mariana Mata y Miguel Andino.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
7 de 17

Daniela Mencía y Yara Gutiérrez.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
8 de 17

Madeline Molina e Ítali Medina.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
9 de 17

Jorge Rodríguez y Valeria Castillo.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
10 de 17

Andrea Andino y Alejandra Lanza.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
11 de 17

Valeria Anariba y Katherine Canizález.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
12 de 17

Mía Sierra y Antonella Mendoza.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
13 de 17

Gabriel Pedraza, Eloisa Zelaya y Adrián García.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
14 de 17

Wilghen Chávez, Eric Fortín y Ángel García.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
15 de 17

Adrián García, Ricardo Calderón y Marcelo Cibrián.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
16 de 17

Sarody Cálix, Michelle Kaffati y Karla Mondragón.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
Una despedida entre fotografías y recuerdos
17 de 17

Marian Stefan, Ada Sosa y Wendy Arita.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
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