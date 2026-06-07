Una despedida entre fotografías y recuerdos

Daniel Kafie, Miguel Andino, Víctor Fuentes y Alejandro Domínguez.
Said Kaffati, Emanuel Kaffati, Valeria Mariaca y Sebastián Kaffati.
Nicole Velásquez, Condesa Morán y Leah Rodríguez.
Celeste Verdial y Ana Castro.
Elisa Miranda y Sofía McCarthy.
Mariana Mata y Miguel Andino.
Daniela Mencía y Yara Gutiérrez.
Madeline Molina e Ítali Medina.
Jorge Rodríguez y Valeria Castillo.
Andrea Andino y Alejandra Lanza.
Valeria Anariba y Katherine Canizález.
Mía Sierra y Antonella Mendoza.
Gabriel Pedraza, Eloisa Zelaya y Adrián García.
Wilghen Chávez, Eric Fortín y Ángel García.
Adrián García, Ricardo Calderón y Marcelo Cibrián.
Sarody Cálix, Michelle Kaffati y Karla Mondragón.
Marian Stefan, Ada Sosa y Wendy Arita.