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Prom Macris School, un encuentro de padres e hijos

El tradicional desfile de padres, madres, hijas e hijos dio paso a emotivos momentos de agradecimiento, en los que los jóvenes reconocieron el esfuerzo de sus progenitores por contribuir a su formación educativa

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 17:41
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Los padres y madres esperaron orgullosos al final de la escalinata, para acompañar del brazo a sus hijas e hijos que felices pusieron punto final a una etapa escolar que marcó sus vidas.

 Foto: Alex Pérez / El Heraldo
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Carlos y Cecilia Enamorado.

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Henry y Yara Gutiérrez.

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Alex Hernández y Gabriela Aguirre.

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José y Viviana Alfaro.

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Merlin y Valeria Anariba.

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Miguel André Andino y Sharon Calderón.

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Gabriel Ávila y Cinthya Aguilar.

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Carlos y Andrea Andino.

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José y Yancie Bustillo.

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Luis y Jimena Caballero.

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Ricardo Calderón y Claudia Aceituno.

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Ricardo y Alejandra Casco.

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Mario y Katherine Canizález.

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Elvin y Valeria Castillo.

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Francisco y Ana Castro.

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Sebastián Chinchilla y Lidiseth Moya.

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Marcelo Cibrián y Jessica Torres.

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Víctor Colindres y Evelyn Quijada.

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Alejandro Domínguez y Gabriela Núñez.

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Víctor Fuentes y Johanna Góchez.

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Eric Fortín y Fanny García.

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Adrián García y Wendy Ordóñez.

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Andrés Galo y Angélica Ramos.

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Ángel García y Lourdes Valladares.

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Osman y Génesis Gómez.

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