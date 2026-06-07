Prom Macris School, un encuentro de padres e hijos

Los padres y madres esperaron orgullosos al final de la escalinata, para acompañar del brazo a sus hijas e hijos que felices pusieron punto final a una etapa escolar que marcó sus vidas.
Carlos y Cecilia Enamorado.
Henry y Yara Gutiérrez.
Alex Hernández y Gabriela Aguirre.
José y Viviana Alfaro.
Merlin y Valeria Anariba.
Miguel André Andino y Sharon Calderón.
Gabriel Ávila y Cinthya Aguilar.
Carlos y Andrea Andino.
José y Yancie Bustillo.
Luis y Jimena Caballero.
Ricardo Calderón y Claudia Aceituno.
Ricardo y Alejandra Casco.
Mario y Katherine Canizález.
Elvin y Valeria Castillo.
Francisco y Ana Castro.
Sebastián Chinchilla y Lidiseth Moya.
Marcelo Cibrián y Jessica Torres.
Víctor Colindres y Evelyn Quijada.
Alejandro Domínguez y Gabriela Núñez.
Víctor Fuentes y Johanna Góchez.
Eric Fortín y Fanny García.
Adrián García y Wendy Ordóñez.
Andrés Galo y Angélica Ramos.
Ángel García y Lourdes Valladares.
Osman y Génesis Gómez.