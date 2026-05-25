Entre lágrimas y aplausos, Lucía Alvarado Alonzo recibe el Álvaro Contreras 2026

Lucía Alvarado Alonzo y Nasry Asfura.
Alejandra Villela, Lucía S. Alvarado, Lucía Alvarado Alonzo y Eduardo Santamaría.
Audrey Rivera, Juan Carlos Sierra y Jorge Navarro.
Eliseo y Dinna Castro, junto a Miguel Caballero Leiva.
Dagoberto Rodríguez, Carlos Mauricio Flores y Rómulo Matamoros.
Alessandro Fracassetti, Alejandra Rodríguez y Gonzalo Fournier.
Nancy Ramírez, Fernando Maldonado, Helga Flores y Rodolfo Isaula.
Doris Madrid, Juan Diego Zelaya y Rodimiro Mejía.
Juan Ramón Mairena, Blanca Moreno y Dagoberto Rodríguez.
César Cáceres, Vilma Morales, Fernando Puerto y Roberto Peña.
Wilfredo Oseguera, Vicen Keyse y Marco Velásquez.
Marisela y Juan Ferrera.
Francisco Pon, Fernando Anduray y Nadia Gallegos.
Aníbal Ehrler y Paola Bueso.
Leonel Espinoza y Patricia Arias.