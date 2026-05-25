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Entre lágrimas y aplausos, Lucía Alvarado Alonzo recibe el Álvaro Contreras 2026

Tras 39 años de ejercicio profesional, el Colegio de Periodistas de Honduras honró la trayectoria de Lucía Alvarado Alonzo. Estos fueron algunos de los invitados que asistieron al solemne evento

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 17:34
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Lucía Alvarado Alonzo y Nasry Asfura.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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Alejandra Villela, Lucía S. Alvarado, Lucía Alvarado Alonzo y Eduardo Santamaría.

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Audrey Rivera, Juan Carlos Sierra y Jorge Navarro.

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Eliseo y Dinna Castro, junto a Miguel Caballero Leiva.

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Dagoberto Rodríguez, Carlos Mauricio Flores y Rómulo Matamoros.

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Alessandro Fracassetti, Alejandra Rodríguez y Gonzalo Fournier.

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Nancy Ramírez, Fernando Maldonado, Helga Flores y Rodolfo Isaula.

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Doris Madrid, Juan Diego Zelaya y Rodimiro Mejía.

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Juan Ramón Mairena, Blanca Moreno y Dagoberto Rodríguez.

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César Cáceres, Vilma Morales, Fernando Puerto y Roberto Peña.

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Wilfredo Oseguera, Vicen Keyse y Marco Velásquez.

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Marisela y Juan Ferrera.

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Francisco Pon, Fernando Anduray y Nadia Gallegos.

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Aníbal Ehrler y Paola Bueso.

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Leonel Espinoza y Patricia Arias.

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