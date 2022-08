Estilo Moda 2022, a imponer sobre las pasarelas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva cita de tendencias, propuestas innovadoras y continuidad al buen gusto está a punto de comenzar. La séptima edición de ESTILO Moda es una realidad.



Como ya es tradición previo al evento, el lanzamiento oficial tuvo lugar en la Plaza Sol de Mall Multiplaza. Revista ESTILO ofreció una cordial bienvenida a patrocinadores, diseñadores, influenciadores e invitados especiales.



Presentado por Miller Genuine Draft, el festejo insigne de la marca proyecta una mirada vibrante al verano 2023 a través de las creaciones de más de 15 diseñadores nacionales, quienes están listos para imponer su sello una vez se desplieguen las pasarelas.



Banco de Occidente extiende la invitación a formar parte de ESTILO Moda 2022, que este año tendrá como escenario el Hotel Plaza Juan Carlos de la capital hondureña, mediante dos noches de desfile, after parties y pop up stores. La cita vanguardista está fijada para los días 21 y 22 de septiembre.



El line up de esta nueva edición lo integran Gian Padilla, Lawin Paz, Gladys González, Yoyo Barrientos, Jerry Cárcamo, Morena Perpetua, Galeano, Raúl Osorio, Roberto Ramírez y Luz Ernestina Mejía, sumado el debut de Abraham Pacheco, Rebecca Rosenthal y Daniela Fajardo.