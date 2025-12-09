Visa Infinite de Banco de Occidente: la nueva tarjeta para experiencias exclusivas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Banco de Occidente incorporó este martes a su portafolio la tarjeta Visa Infinite, un producto dirigido a clientes que buscan experiencias diferenciadas y recompensas aceleradas en sus consumos. El lanzamiento se realizó en la capital hondureña con la presencia de ejecutivos de la institución y representantes de Visa para Centroamérica. La tarjeta ofrece una acumulación de hasta dos MayaPuntos por cada dólar gastado en categorías seleccionadas como aerolíneas, hoteles y restaurantes. El programa de lealtad, según la entidad, permite redenciones en el mercado local. "Visa Infinite llega para acompañar a nuestros clientes en etapas donde buscan experiencias reales, recompensas más valiosas y un servicio que les permita vivir con mayor comodidad", explicó Leonel Rivas, gerente de Estrategia Comercial y Mercadeo de Banco de Occidente, durante la presentación.

"Hemos diseñado una tarjeta que responde a ese estilo de vida, con beneficios que realmente se sienten y que conectan cada viaje, cada compra y cada momento con exclusividad", agregó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El producto incluye acceso a más de 1,200 salas VIP en aeropuertos a través de la red Lounge Key, con diez visitas de cortesía durante el primer año tanto para el titular como para un acompañante. Adicionalmente, incorpora seguros de viaje y un bono de bienvenida de 10,000 MayaPuntos, sujeto a condiciones de consumo. "Para Visa, este lanzamiento representa una evolución natural en nuestra misión de ofrecer productos que eleven cada experiencia del consumidor", afirmó Juan Pablo Taylor, gerente general de Visa para Guatemala, Honduras y El Salvador.

"Visa Infinite refleja un estilo de vida que busca comodidad, acceso diferenciado y recompensas que realmente aporten valor. Nos enorgullece acompañar a Banco de Occidente con una solución que potencia cada viaje, cada compra y cada ocasión especial, acercándolos a un nivel de exclusividad que se adapta a sus aspiraciones", añadió el ejecutivo. La entidad financiera, que cuenta con 1,4 millones de clientes y más de 175 puntos de servicio en Honduras, posiciona este producto como parte de su estrategia de diversificación en el segmento de tarjetas de crédito.

La tarjeta está disponible a través de las agencias y la plataforma digital del banco, en www.bancodeoccidente.hn, donde los interesados pueden solicitar el producto. Guillermo Funes, gerente de Tarjetas de Banco de Occidente, detalló que el producto busca captar a clientes con consumos frecuentes en viajes y experiencias. "Para Banco de Occidente es un orgullo presentar la nueva tarjeta de crédito Visa Infinite, una solución diseñada para clientes que buscan experiencias y momentos exclusivos", indicó el ejecutivo. Entre los beneficios diferenciadores, Funes destacó las "recompensas por compras en aerolíneas, hoteles y rentadoras de vehículos", así como ventajas "en consumos del día a día como restaurantes, gasolineras y supermercados". El ejecutivo subrayó que MayaPuntos "es el programa de lealtad que ofrece mayor valor en redenciones en Honduras". Ana Cecilia Quezada, ejecutiva de cuentas de Visa para Guatemala, Honduras y El Salvador, enfatizó el posicionamiento del producto "Esta no es una tarjeta más: es un estilo de vida, acompañado de experiencias, beneficios exclusivos y pensado para clientes que marcan tendencia en el mercado hondureño", declaró.