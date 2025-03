Ficohsa, American Airlines y Mastercard lanzan nueva tarjeta con más millas y beneficios

Como aerolínea global, American Airlines ofrece miles de vuelos por día a más de 350 destinos en más de 60 países. La aerolínea es un miembro fundador de oneworld® alliance, cuyos miembros sirven a más de 900 destinos alrededor del mundo. Las acciones de American Airlines Group Inc. cotizan en el Nasdaq con el símbolo AAL. Conoce más acerca de lo que ocurre en American visitando news.aa.com y conecta con American en @AmericanAir y en Facebook.com/AmericanAirlines. To Care for People on Life’s Journey®.