  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party

La productora montó un concierto exclusivo en agradecimiento a los aliados con los que se acompañaron en un 2025 repleto de música y demás eventos en vivo

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 11:48
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
1 de 14

María José Paz, Mónica Guillen, Kathy Paz, Pablo Valerio y Olger Ventura.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
2 de 14

Tomás Amaya y Nicolas Galat.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
3 de 14

Katia Reyes y Andrea Larios.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
4 de 14

Miguel y Daniel Irías.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
5 de 14

Lucía Montero y Jordan Castro.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
6 de 14

Lindsay Pinel y Leonel Rivas.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
7 de 14

Henry López y Carmen Castro.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
8 de 14

Omar Ferrari y Ricardo Oyuela.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
9 de 14

Cari García y Claudia Aguilar.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
10 de 14

Ricardo Su y Jorge Tovar.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
11 de 14

Nancy y Héctor Nufio.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
12 de 14

Erick Arias y Karol Rodríguez.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
13 de 14

Kristian Zelaya e Isabella Interiano.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
BMP Show agradece el apoyo de clientes y aliados con una Christmas party
14 de 14

Presentaciones en vivo de Juan Duque, Timo y el show de Perro Negro animaron el ambiente de la Christmas party que BMP Show ofreció en la Hacienda el Trapiche este lunes por la noche.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO.
Cargar más fotos