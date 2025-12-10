Dejando Huellas lanza agenda inclusiva 2026 "Haz que cada día cuente"

Tegucigalpa, Honduras.- Una agenda inclusiva denominada "Haz que cada día cuente" presentó al público la organización Dejando Huellas, un proyecto comprometido con la inclusión, el desarrollo personal y la participación social de niños y jóvenes con síndrome de Down. La agenda destaca el programa radial Entre Historias, la Pasarela Inclusiva, Emprendimientos con propósito y el Campamento anual, que son las cuatro actividades más significativas que la organización desarrolla durante el año y que impactan en decenas de familias.

El programa Entre Historias que se transmite los sábados a las 9:00 a.m. por Stereo Luz 103.7 FM, es un espacio para inspirar a otros; mientras que la Pasarela Inclusiva, que se realiza cada 21 de marzo, honra la autenticidad y las capacidades de cada participante. Y cada fin de semana en el Bazar del Sábado las familias que emprenden con propósito se unen para fortalecer su creatividad y autonomía. A esto se suma el Campamento anual, un espacio de vivencias que transforman y fortalecen los vínculos familiares.

"Esta agenda es más que un producto; es un abrazo, un recordatorio diario que la igualdad de acceso se construye con acciones pequeñas y grandes. Queremos que cada persona que la utilice sienta que forma parte de una comunidad más consciente, solidaria y comprometida con la inclusión", expresó Yajaira Amador, directora de Dejando Huellas.

Historias de inclusión

Las madres de pequeños con síndrome de Down están orgullosas de la agenda inclusiva. “Ver a mi hijo en la agenda es un orgullo inmenso. Nos recuerda que todos los niños y jóvenes merecen ser vistos, valorados y respetados sin importar su condición”, compartió María Mondragón, madre de Juan Manuel. Mientras, Tirza Espino, madre de Angie Molina, dijo que “cuando recibimos la agenda y vimos la foto de nuestra hija, no pudimos contener la emoción. Para nosotros es un reconocimiento a su esfuerzo, y a su autenticidad. Dejando Huellas ha sido una familia para nosotros".