Realizan clausura de cuarta edición de diplomado de gobernabilidad del CAF

Tegucigalpa, Honduras.- Con un emotivo acto de entrega de diplomas un grupo de estudiantes hondureños clausuraron la cuarta edición del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública (DGIP) del CAF. Los actos de clausura, se desarrollaron en el Auditorio Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). La ceremonia fue dirigida por Viviana Casco Molinas, representante del CAF en Honduras y Jinmy Bertrand, director del Instituto de Innovación Tecnológica (IINTEC), coordinador para Honduras del diplomado.

Y en el mismo participaron los graduados del programa, sus familiares, docentes y tutores, así como personal de apoyo del IINTEC. Durante la ceremonia de entrega de diplomas, Casco Molinas reiteró el compromiso del banco con el desarrollo del país, a través de este y otros programas de formación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La representante del CAF resaltó además la importancia del banco en la región, su trayectoria ya la importancia que tiene para que las instituciones formen funcionarios en un programa de alto nivel.

De su lado, el Coordinador del Programa en Honduras, explicó el proceso desarrollado a lo largo del año, resaltó las diferentes etapas del DGIP y la importancia que tiene para el país. También detalló sobre las alianzas que se establecieron con instituciones para lograr la participación de funcionarios mediante el otorgamiento de becas a cambio de que el proyecto fuese orientado a la institución. Bertrand resaltó también el papel de la UPNFM y su compromiso con el proyecto de formación de funcionarios en temas de Gobernabilidad e Innovación Pública y la satisfacción de ser parte de las instituciones de educación superior que brindan un programa en alianza con el CAF.

Durante el acto, tomó la palabra Osman Jeovanny Martínez, uno de los graduados quien dirigió unas palabras a los asistentes, en las que resaltó la importancia del programa y como los conocimientos adquiridos van a fortalecer su labor en la institución donde labora Durante la ceremonia se presentó el video ¿Qué es la comunidad? y se explicó a los asistentes la importancia que tiene la red y cómo pueden ser parte de la misma.

El diplomado del CAF

El Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública, que culminó su cuarta edición en Honduras, es un programa dirigido a profesionales del sector público, privado y social que deseen fortalecer sus competencias para enfrentar los desafíos actuales y contribuir al desarrollo sostenible de la región. Está dirigido a autoridades públicas: funcionarios de alto nivel, responsables de la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas. También a equipos técnicos y funcionarios públicos: profesionales que trabajan en el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos públicos.