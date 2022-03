Silvia Pinal sobre disputa entre sus hijos por su teatro: ‘Yo no me meto’

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de la polémica por el supuesto despido de Luis Enrique Guzmán hacia Mónica Marbán tras 28 años de administración en el teatro Silvia Pinal, la propia diva de México se refirió al tema que ha generado diferencias entre sus hijos por el control del recinto.

“Ni modo, hay que seguir. Luis Enrique está por ahí rondando a lo mejor, pero yo ahí no me meto, pero sí sería bueno que se metiera porque tiene muy buenas ideas en ese sentido, también Sylvita, podría ir toda la familia, pero no sé, yo no me meto”, dijo la primera actriz para el programa ‘Hoy’.

La mamá de Alejandra Guzmán evitó referirse a las especulaciones del distanciamiento entre Luis Enrique y Sylvia Pasquel y dejó claro que desconoce las condiciones del lugar, pues deja a sus administradores hacerse cargo de su teatro ubicado en Versalles número 27 colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

