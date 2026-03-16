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Sean Penn prefirió irse a Ucrania en lugar de estar en los Oscar

El actor estadounidense, tres veces ganador del Oscar, tiene claras sus prioridades. Ir a recoger el premio de la Academia no es una de ellas

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 10:27
Sean Penn prefirió irse a Ucrania en lugar de estar en los Oscar

Sean Penn ganó ayer el tercer Oscar de su carrera por su interpretación del coronel Steven J. Lockjaw, en "Una batalla tras otra".

 Foto: EFE

Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev al actor estadounidense Sean Penn, a quien agradeció su apoyo a la causa ucraniana "desde el primer día de la guerra a gran escala".

"Sean, gracias a ti sabemos lo que es un amigo verdadero de Ucrania", escribió Zelenski en X al anunciar su reunión con Penn.

Sean Penn gana el Oscar a Mejor actor de reparto por One Battle After Another

El presidente ucraniano también publicó una fotografía del encuentro con la estrella de Hollywood.

Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Oscar, en la que fue galardonado como Mejor actor de reparto por su papel en la película "Una batalla tras otra", para viajar a Ucrania.

Esta victoria para Penn estaba asegurada, y compartía categoría con su colega de "Una batalla tras otra", Benicio del Toro, además de Jacob Elordi ("Frankenstein"), Stellan Skarsgard ("Valor sentimental") y Delroy Lindo (Sinners).

Penn no ha estado presente en las galas de premiación de esta temporada de premios, en la que también ganó el BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores por este papel.

El actor estadounidense ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Zelenski.

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Redacción web
Agencia EFE/Redacción

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