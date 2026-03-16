Sean Penn prefirió irse a Ucrania en lugar de estar en los Oscar

"Sean, gracias a ti sabemos lo que es un amigo verdadero de Ucrania", escribió Zelenski en X al anunciar su reunión con Penn.

Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev al actor estadounidense Sean Penn , a quien agradeció su apoyo a la causa ucraniana "desde el primer día de la guerra a gran escala".

El presidente ucraniano también publicó una fotografía del encuentro con la estrella de Hollywood.

Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Oscar, en la que fue galardonado como Mejor actor de reparto por su papel en la película "Una batalla tras otra", para viajar a Ucrania.

Esta victoria para Penn estaba asegurada, y compartía categoría con su colega de "Una batalla tras otra", Benicio del Toro, además de Jacob Elordi ("Frankenstein"), Stellan Skarsgard ("Valor sentimental") y Delroy Lindo (Sinners).

Penn no ha estado presente en las galas de premiación de esta temporada de premios, en la que también ganó el BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores por este papel.

El actor estadounidense ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Zelenski.