“Yo he vivido transparente durante muchos años”, añadió Martin. “¿Qué tú quieres saber de mí? Pregúntame porque yo te contesto, pero las mentiras, y cuando ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan porque esto ya se cruzó una raya, insisto, yo vuelvo al dolor que pasa mi madre, al dolor por el cual pasa mi padre, que pasan mis hermanos, por el cual pasan mis hijos, ahí es donde me frustro un poco”, dijo el cantante.

Su carrera sigue viento en popa, y por ello afirma, “yo sigo haciendo música, se siguen vendiendo los conciertos”, afirmó.