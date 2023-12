Así mató Natalia Améstica al rapero venezolano Canserbero

Según contó Améstica “se dio la oportunidad” de que el cantante y su esposo estuvieran en la casa, sus hijos habían salido con la abuela, por lo que ella aprovechó la oportunidad para “vengarse” porque no le habían pagado por una gira que ella organizó.

“Al momento de queda somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataque directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tirone. Él se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento, yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido”, añadió.

“Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11:00 de la noche acompañado de tres funcionarios de Sebin, los cuales desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio suicidio”, relató.