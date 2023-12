“Yo me quería ir”, divulgan video del arresto de Yailin tras pelea con Tekashi

“Estábamos discutiendo, él viene me agrede, yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono y me borra todo. Comienza él a grabar, le digo yo que me devuelva mis cosas, yo me largo de aquí, yo no tengo nada qué hacer aquí y él me dijo que me iba sin nada, sin dinero. Yo no soy de aquí, no tengo vehículos, no tengo nada”, se escucha decir a Yailin a los oficiales.

“Estábamos discutiendo porque yo me quería ir, me escondió mi pasaporte y después me lo dio sin mis pertenencias, sin dinero ¿a dónde voy yo aquí? Él me escondió el pasaporte y me hizo creer que el de seguridad me lo tenía”, sostuvo la cantante.