Miami, Estados Unidos.- Antes de convertirse en el icónico presentador de "El Gordo y la Flaca", el cubano Raúl de Molina vivió la época dorada de los paparazzi , cuando llegó a retratar a la princesa Diana y a vender una exclusiva de Carolina de Mónaco por más de 100,000 dólares. Ahora, con motivo de la presentación de un libro con más de 300 de sus mejores instantáneas, el fotógrafo señala cómo las redes sociales acabaron con ese negocio.

"El mundo ha cambiado. Los artistas mismos ponen sus fotos en su Instagram, en su TikTok, en su Facebook para que la gente lo vea de gratis", destaca en una entrevista con EFE el reconocido presentador, que este miércoles presenta en Miami su obra "Raúl de Molina: Una vida tras la cámara".

El volumen, que reproduce la mayoría de las fotografías a doble página, combina retratos de figuras como Julio Iglesias, Celia Cruz, Sofía Loren y Paul Newman con imágenes de conflictos, eventos deportivos y viajes por más de un centenar de países.

"Son fotos que le han dado la vuelta al mundo y que han ganado premios. Todas esas fotos están recopiladas en este libro", afirma.

Su salto a la prensa del corazón llegó con el fenómeno de la serie Miami Vice (1984) y sus protagonistas, Don Johnson y Philip Michael Thomas. Después vendrían la realeza europea y las guardias en el Caribe para captar a la princesa Diana, que estaba de vacaciones con sus hijos.

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"Yo vi crecer a Harry y a William desde pequeños, con la princesa Diana, fotografiándola a ella en muchísimos lugares, no solo en la playa", cuenta el fotógrafo, que también retrató al hoy rey Carlos III jugando al polo en Palm Beach (Florida).

Eran años en los que los tabloides británicos y las revistas españolas competían por las exclusivas y algunas publicaciones "pagaban cientos de miles de dólares por fotos".

Su trabajo mejor pagado fue una serie de Carolina de Mónaco en Jamaica tras la muerte de su esposo, Stefano Casiraghi.

"Primero la fotografié con la familia y después vino Roberto Rossellini, que era un novio que ella tenía, a visitarla. Esas fotos se vendieron por más de 100,000 dólares de la época en algunos países y dieron la vuelta al mundo", afirma De Molina.