Gérard Depardieu enfrenta juicio por agredir a un paparazzi en Roma

Por su parte, el abogado de Depardieu para esta causa, Fabrizio Siggia, dijo a EFE que el testimonio del paparazzi "se expone a contradicciones y, por lo tanto, no es del todo creíble". El letrado confirmó que "por el momento" no está previsto que Depardieu y su pareja se presenten en el procedimiento, ya que de momento no han sido citados para la causa.