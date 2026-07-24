Carlota Casiraghi, la princesa que eligió la discreción frente al glamur

Londres, Inglaterra.- Durante décadas, la hija de Carolina de Mónaco ha convivido con dos herencias difíciles de gestionar, la belleza cinematográfica de su abuela Grace Kelly y la elegancia innata de su madre. Sin embargo, lejos de convertirse en una réplica de ambas, ha construido una personalidad singular en la que conviven la intelectualidad, la pasión ecuestre, la filosofía y una forma de vestir que huye de la ostentación.

A sus 40 años, Carlota Casiraghi es mucho más que un icono de estilo: es la representación de una nueva aristocracia europea que ha sustituido la exhibición por la discreción.



Una infancia marcada por la tragedia y la protección materna

Nació el 3 de agosto de 1986, hija de la princesa Carolina de Mónaco y del empresario italiano Stefano Casiraghi, y la muerte de su padre en un accidente náutico en 1990 cambió el rumbo de la familia. Carolina decidió abandonar temporalmente Mónaco y trasladarse con sus hijos a la Provenza francesa para protegerlos de la presión mediática y ofrecerles una infancia lo más normal posible. Una decisión que marcó profundamente la personalidad de Carlota.

A diferencia de otros miembros de la realeza, desarrolló una vida alejada de la exhibición permanente. Estudió en la Sorbona, se licenció en Filosofía y años más tarde impulsó los Encuentros Filosóficos de Mónaco, una iniciativa que la ha convertido en una de las figuras intelectuales más singulares de las casas reales europeas.

El inevitable espejo de Carolina de Mónaco

Pocas relaciones maternofiliales han sido tan comparadas como la de Carlota y Carolina. La similitud física es evidente: el mismo óvalo facial, las cejas definidas, la melena castaña, aunque eso son los puntos en común que unen ambas estéticas. Carolina construyó su imagen durante los años ochenta y noventa a través de una elegancia más exuberante, muy ligada a la alta sociedad internacional, la joyería y los vestidos de gala. Carlota, en cambio, ha desarrollado un estilo mucho más intelectual y silencioso. Donde Carolina apostaba por las grandes joyas, Carlota prefiere la discreción. Donde su madre se identificaba con el glamur clásico, ella abraza el minimalismo francés. Comparten, sin embargo, un rasgo fundamental: ambas poseen una extraordinaria naturalidad. Si hubiera que resumir el armario de Carlota Casiraghi en tres conceptos serían sencillez, precisión y funcionalidad. Sus prendas favoritas se repiten desde hace años: americanas perfectamente cortadas, vaqueros rectos, jerséis de punto fino, vestidos midi y mocasines.

La influencia ecuestre es constante, y no es casualidad. Monta a caballo desde los cuatro años y la equitación ha sido una de sus grandes pasiones. Ella misma explicaba a Vogue que siempre le ha atraído la técnica y la ligereza propias de esta disciplina. "Lo más importante es montar ligero". Ese espíritu se traslada directamente a su armario en botas de montar, pantalones masculinos, chaquetas estructuradas y tejidos nobles que forman parte de su lenguaje estético habitual. Chanel y Carlota: una historia de afinidades La relación entre Carlota Casiraghi y Chanel va mucho más allá de un contrato publicitario. Karl Lagerfeld mantuvo una estrecha amistad con la familia Grimaldi y la actual embajadora de la casa francesa representa a la perfección el ideal contemporáneo de la firma. En 2022 protagonizó uno de los momentos más memorables de la moda reciente al inaugurar el desfile de Alta Costura montada a caballo en el Grand Palais de París. Aquella imagen resumía perfectamente su personalidad: una mujer aristocrática, pero moderna; intelectual, pero profundamente conectada con sus pasiones.

Su armario se construye alrededor de algunas constantes: el tweed, las bailarinas bicolor, las faldas midi, los tejidos fluidos y las siluetas impecablemente cortadas. Los medios franceses la consideran, de hecho, uno de los máximos exponentes del estilo francés contemporáneo. A diferencia de otras figuras asociadas a la moda, Carlota siempre ha intentado dotar de contenido intelectual a su imagen pública. En una entrevista concedida a Vogue París en 2015, dejó una reflexión que resume perfectamente su filosofía estética. "La elegancia se encuentra en la generosidad, el respeto y la atención que se presta a los demás. Vestirse adecuadamente es, en el fondo, mostrar consideración por quienes nos rodean". Una idea que explica por qué nunca ha abrazado las tendencias de forma impulsiva. Su vida sentimental ha despertado siempre un enorme interés, aunque ella ha intentado protegerla al máximo. Su primera relación ampliamente conocida fue con el galerista británico Alexander Dellal, con quien mantuvo una relación durante varios años. Posteriormente inició una mediática relación con el humorista y actor francés Gad Elmaleh. Juntos tuvieron a su primer hijo, Raphaël, nacido en 2013. La pareja se separó en 2015. En 2017 comenzó una relación con el productor cinematográfico Dimitri Rassam, hijo de la actriz Carole Bouquet. Se casaron en 2019 y tuvieron un hijo, Balthazar. Tras varios años de matrimonio, la pareja se separó discretamente en 2024, manteniendo una excelente relación familiar. Desde 2024 mantiene una relación con el escritor francés Nicolas Mathieu, premio Goncourt en 2018.

La mujer que quería ser algo más que una princesa