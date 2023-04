En esa segunda oportunidad, Ramsés divagó un poco en cuanto a la persona que sufriría el impacto en su salud, pero volvió a acertar en algo y es que dijo que Guardia lloraría con amargo sufrimiento.

“Alguien de la familia de Maribel Guardia con problemas de salud. Alguien que ha tenido cambios, problemas de salud. No es su hijo, ni su esposo, es una personas ya mayor. Es un problema de salud de un integrante de su familia”, dijo el vidente, según lo que le mostraban sus cartas.

“Que se nos cuide mucho. Me sale algunos tropiezos con un programa, un reality, un programa que no le está funcionando, no tiene buena estrella”, dijo adelantando que este 2023 no sería su mejor momento, sino todo lo contrario.