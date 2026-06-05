¿Quién era James Handy, el actor asesinado por el hijo de su novia?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una llamada al número de emergencias 911 sacudió a los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. Al otro lado de la línea, un hombre de 44 años señaló "yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".
Cuando los oficiales llegaron a la dirección indicada, en el barrio de Tarzana, al oeste de Los Ángeles, encontraron a James Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia con una herida de arma blanca en el pecho.
Los paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano, pero los esfuerzos médicos no fueron suficientes. El actor de 81 años fue declarado muerto poco después de su ingreso.
Con su deceso, Hollywood pierde a uno de esos intérpretes que sostuvieron décadas de cine y televisión estadounidense desde los márgenes del estrellato, sin el brillo de las portadas pero con una presencia que el público reconocía sin necesidad de recordar su nombre.
Sólida trayectoria
Handy inició su carrera como actor en 1977 y desde entonces construyó un catálogo de trabajos que hablan por sí solos. Entre sus créditos en el cine figuran The Verdict, Brighton Beach Memoirs, Bird, Arachnophobia, The Rocketeer, Guarding Tess, Jumanji, Unbreakable, Logan y Top Gun: Maverick, donde interpretó al personaje Jimmy.
En televisión, sus apariciones más recordadas fueron como Arthur Devlin en "Alias" y Lou Handleman en Profiler, además de roles episódicos en series como NYPD Blue, Criminal Minds, NCIS: Los Ángeles y Rizzoli & Isles.
Nacido en la ciudad de Nueva York, Handy construyó una sólida carrera como actor de reparto tanto en cine como en televisión a lo largo de varias décadas, convirtiéndose en un rostro familiar para el público estadounidense.
El sospechoso
El crimen ocurrió en el hogar del actor. La investigación apunta como presunto autor a Michael Gledhill, el hijo de la compañera sentimental del intérprete, quien además convivía en la misma residencia.
Gledhill, de 44 años, fue arrestado y trasladado a la cárcel de Van Nuys, acusado de un cargo de asesinato, y su fianza se fijó en dos millones de dólares, según los registros penitenciarios obtenidos por la revista People.
La frase que Gledhill pronunció al llamar a emergencias dejó perplejos a los investigadores desde el primer momento. Su contenido, cargado de una lógica interna que las autoridades aún intentan descifrar, orienta la investigación hacia un móvil que podría tener raíces en perturbaciones mentales o creencias distorsionadas. Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación.
La industria del entretenimiento recibió la noticia con la mezcla de tristeza y estupor que generan las muertes violentas. Había actuado junto a figuras como Tom Hanks, Robin Williams y Hugh Jackman, siempre con la misma entrega y la misma austeridad técnica que distingue a los actores verdaderamente formados.
Fue testigo de la transformación del cine estadounidense, de las grandes superproducciones de los años ochenta hasta las franquicias del siglo XXI.