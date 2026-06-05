¿Quién era James Handy, el actor asesinado por el hijo de su novia?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una llamada al número de emergencias 911 sacudió a los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. Al otro lado de la línea, un hombre de 44 años señaló "yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

Cuando los oficiales llegaron a la dirección indicada, en el barrio de Tarzana, al oeste de Los Ángeles, encontraron a James Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia con una herida de arma blanca en el pecho.

Los paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano, pero los esfuerzos médicos no fueron suficientes. El actor de 81 años fue declarado muerto poco después de su ingreso.

Con su deceso, Hollywood pierde a uno de esos intérpretes que sostuvieron décadas de cine y televisión estadounidense desde los márgenes del estrellato, sin el brillo de las portadas pero con una presencia que el público reconocía sin necesidad de recordar su nombre.