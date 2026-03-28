Muere James Tolkan, actor de "Volver al futuro" y Top Gun, a los 94 años

Nueva York, Estados Unidos.- James Tolkan, recordado por millones de cinéfilos como el implacable director de escuela que persiguió a Marty McFly por los pasillos de Hill Valley, murió el pasado 26 de marzo de manera apacible en Saranac Lake, Nueva York a los 94 años.

Su familia confirmó la noticia a través de un vocero, y el propio coguionista y productor Bob Gale lo anunció en el sitio oficial de la franquicia "Volver al futuro", aunque sin mayores detalles sobre la causa del fallecimiento.

Pocas veces un personaje secundario logra tatuarse en la memoria popular con tanta eficacia como lo hizo el señor Strickland, ese director de preparatoria que veía vagos donde otros veían potencial.

Tolkan interpretó al director Gerald Strickland en "Volver al futuro" (1985) y su secuela de 1989, y regresó en 1990 para dar vida al abuelo del mismo personaje en la tercera entrega.