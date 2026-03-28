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Muere James Tolkan, actor de "Volver al futuro" y Top Gun, a los 94 años

El actor que puso cara a la autoridad más temida de Hill Valley y reprendió a Maverick en los cielos de Hollywood falleció en Nueva York

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 10:38
Muere James Tolkan, actor de Volver al futuro y Top Gun, a los 94 años

Tolkan es sobrevivido por su esposa Parmelee, con quien estuvo casado 54 años, y por tres sobrinas radicadas en Des Moines, Iowa.

 Foto: Cortesía redes sociales

Nueva York, Estados Unidos.- James Tolkan, recordado por millones de cinéfilos como el implacable director de escuela que persiguió a Marty McFly por los pasillos de Hill Valley, murió el pasado 26 de marzo de manera apacible en Saranac Lake, Nueva York a los 94 años.

Su familia confirmó la noticia a través de un vocero, y el propio coguionista y productor Bob Gale lo anunció en el sitio oficial de la franquicia "Volver al futuro", aunque sin mayores detalles sobre la causa del fallecimiento.

Pocas veces un personaje secundario logra tatuarse en la memoria popular con tanta eficacia como lo hizo el señor Strickland, ese director de preparatoria que veía vagos donde otros veían potencial.

Tolkan interpretó al director Gerald Strickland en "Volver al futuro" (1985) y su secuela de 1989, y regresó en 1990 para dar vida al abuelo del mismo personaje en la tercera entrega.

Grandes marcas ponen el ojo en la nostalgia de 'Volver al futuro'
Antes de convertirse en el rostro del rigor escolar y militar en las pantallas, Tolkan ya había construido una filmografía sólida con directores de primer nivel. Trabajó en tres películas dirigidas por Sidney Lumet: como policía en Serpico (1973), como fiscal en Prince of the City (1981) y como juez en Family Business (1989).

Antes de convertirse en el rostro del rigor escolar y militar en las pantallas, Tolkan ya había construido una filmografía sólida con directores de primer nivel. Trabajó en tres películas dirigidas por Sidney Lumet: como policía en "Serpico" (1973), como fiscal en Prince of the City (1981) y como juez en Family Business (1989).

 (Foto: Cortesía redes sociales)

El marine que llegó a Nueva York con 75 dólares

Nacido el 20 de junio de 1931 en Calumet, Míchigan, James Stewart Tolkan pasó su infancia entre Chicago y Tucson, Arizona, donde se graduó de la preparatoria Amphitheater en 1949.

Tras servir brevemente en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, y pasar por tres universidades, tomó un autobús con destino a Nueva York.

Llegó a la ciudad con apenas 75 dólares en el bolsillo y se instaló en un apartamento sin agua caliente cuyo alquiler consumía exactamente lo que le pagaba el gobierno a los veteranos.

Mientras trabajaba en los muelles, estudiaba actuación bajo la guía de Stella Adler y Lee Strasberg. Ese rigor moldearía para siempre su forma de habitar un personaje: sin adornos, sin concesiones, con una presencia que llenaba el encuadre aunque no fuera el nombre en el cartel.

Back to the future II se estrenó en Tegucigalpa un 22 de diciembre de 1989

Pasó 25 años en el teatro neoyorquino y acumuló nueve producciones de Broadway, entre ellas el papel del vendedor Dave Moss en el elenco original de Glengarry Glen Ross de David Mamet, entre 1984 y 1985.

Ed Harris interpretaría ese mismo personaje en la adaptación cinematográfica de 1992, pero fue Tolkan quien lo estrenó sobre las tablas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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