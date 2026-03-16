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Muere actor de "Volver al futuro": revelan la causa del deceso

El veterano actor estadounidense Matt Clark, recordado por su aparición en la tercera entrega de "Volver al futuro" y por una extensa carrera en cine y televisión, ha fallecido

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 13:47
Muere actor de Volver al futuro: revelan la causa del deceso

Su trayectoria abarcó más de seis décadas y más de un centenar de producciones, especialmente dentro del género western.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mundo del cine despide al actor estadounidense Matt Clark, quien murió el 15 de marzo de 2026 a los 89 años en su casa en Austin, Texas, según confirmaron familiares.

El intérprete falleció debido a complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.

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Clark fue un prolífico actor de carácter cuya carrera se extendió por más de seis décadas, acumulando más de cien créditos en cine y televisión.

Clark fue un prolífico actor de carácter cuya carrera se extendió por más de seis décadas, acumulando más de cien créditos en cine y televisión.

Clark fue un prolífico actor de carácter cuya carrera se extendió por más de seis décadas, acumulando más de cien créditos en cine y televisión.

Aunque participó en numerosos proyectos, muchos fanáticos lo recuerdan por su papel de Chester, el camarero del Viejo Oeste, en "Volver al futuro III", la tercera entrega de la famosa saga de ciencia ficción.

Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington D. C., Clark inició su carrera en el teatro en los años cincuenta antes de abrirse paso en Hollywood.

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Con el tiempo se convirtió en un rostro familiar del cine estadounidense, especialmente en películas del género western.

Otros títulos con su sello

A lo largo de su filmografía trabajó junto a grandes figuras del cine. Apareció en producciones como The Outlaw Josey Wales junto a Clint Eastwood, The Cowboys con John Wayne y Jeremiah Johnson protagonizada por Robert Redford.

Además de su trabajo en cine, Clark también dejó huella en la televisión, con apariciones en series clásicas como Bonanza, Kung Fu, Dynasty y Grace Under Fire.

Su talento también se extendió detrás de cámaras: dirigió la película Da y episodios de series televisivas, además de escribir la historia del filme Homer de 1970.

El radical cambio del actor de 'Volver al futuro'

Clark continuó activo durante décadas y su último crédito cinematográfico llegó en 2014 con la comedia western A Million Ways to Die in the West.

Más allá de los reflectores, quienes trabajaron con él lo recuerdan como un actor comprometido y respetado dentro de la industria.

Con su partida, Hollywood pierde a uno de esos intérpretes sólidos que, sin buscar siempre el protagonismo, ayudaron a construir algunas de las historias más memorables del cine y la televisión.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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